Municipales à Perpignan : Bruno Nougayrède dévoile une partie de son programme et de ses colistiers

Ce 16 février, Bruno Nougayrède, candidat de la droite et du centre, tenait à Perpignan, la première des cinq réunions publiques dans les quartiers de la ville. Salle des libertés et face à plus de 150 personnes, l’opposant de Louis Aliot depuis 2020 a cité plusieurs mesures parmi ses neuf thèmes de campagne.

Emploi, sécurité, santé, culture ou encore finances publiques, le candidat a esquissé un programme qui sera rapidement publié dans son intégralité. Bruno Nougayrède a également présenté une partie de sa liste.

Sans détailler l’ensemble des 250 mesures qui feront son programme, Bruno Nougayrède a décliné une proposition forte par thématique. Il est revenu sur ce qu’il qualifie « d’angle mort » de la sécurité, à savoir les caméras. Le candidat a estimé qu’il fallait faire passer le nombre de caméras de 390 à près de 1000. Soit un investissement de 1,5 million d’euros par an durant le mandat. Un équipement qui aurait un effet dissuasif.

Sur le plan fiscal, le candidat s’engage à ne pas augmenter la taxe foncière durant le mandat, estimant que Perpignan affiche déjà un niveau supérieur d’environ 20 % à celui des autres communes du département. Bruno Nougayrède défend une gestion plus rigoureuse des dépenses de fonctionnement afin de dégager des marges d’investissement.

Côté attractivité, il mise sur des « avantages concurrentiels » pour attirer entreprises et soignants : création d’une crèche à horaires élargis, développement de services facilitant l’installation de professionnels de santé, recours à la téléconsultation spécialisée.

Quant à la vacance commerciale en centre-ville, pour Bruno Nougayrède, les solutions viendraient de l’installation de nouvelles familles et notamment dans les quartiers prioritaires. « Gentrifier ne veut pas dire qu’on va chasser les populations les plus pauvres du cœur de ville pour y installer d’autres populations. J’entends ce mot comme la nécessité de réoccuper les centaines de logements vacants en favorisant la mixité sociale. »

Autre proposition, le réaménagement complet de la place de la Victoire au pied du Castillet qu’il juge trop minérale, et ne permettant pas le lien avec les allées Maillol. Bruno Nougayrède veut en faire « le cœur battant et une porte d’entrée de la ville ».

Bruno Nougayrède demande le casier judiciaire de ses colistiers

Le principal opposant de Louis Aliot depuis 2020 entend faire preuve de probité. Demander l’extrait de casier judiciaire de chacun de ses colistiers était donc une évidence. Surtout dans le contexte des ennuis judiciaires du maire sortant, qui pourrait, quelques mois après le second tour, être contraint d’abandonner son siège si la justice prononçait son inéligibilité.

Dans la liste de Bruno Nougayrède, figurent en bonne place la sénatrice Lauriane Josende ainsi que Christine Gavalda Moulenat, présidente de la section locale du parti Les Républicains. Au-delà de cette ancienne élue de Jean-Marc Pujol, les premiers colistiers dévoilés sont issus de la société civile.

La benjamine de la liste de Bruno Nougayrède a 22 ans, et la doyenne 75 ans. Une équipe que le candidat a voulue diverse. « Certains membres de cette équipe habitent dans des logements sociaux, d’autres le Mas Llaro, et c’est aussi ça la réalité de cette ville. » Philippe Engelbert, Nicolas Mohr et Michel Roca figurent aussi sur la liste de Bruno Nougayrède et ils représentent respectivement les partis Renaissance, Oui au Pays catalan, et Horizons.