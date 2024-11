En 2025, les élus de la CCI de Perpignan renoncent à leurs indemnités

Article mis à jour le 29 novembre 2024 à 09:33

En marge de la deuxième édition du salon de l’économie bleue à Canet-en-Roussillon se tenait l’assemblée générale de la Chambre de commerce et d’Industrie des Pyrénées-Orientales. L’occasion pour Laurent Gauze, son président, de détailler son bilan, ses perspectives et le budget pour 2025.

Malgré les baisses de dotations de l’État, ce 28 novembre 2024, l’élu a dévoilé que le budget de 5 millions d’euros était « à l’équilibre pour la première fois depuis plus de dix ans ».

Des élus bénévoles à la CCI de Perpignan, une économie de 50 000€ chaque année

En avril 2024, les dix membres du bureau de la CCI, incluant Laurent Gauze lui-même, ont décidé d’abandonner leurs indemnités jusqu’à 2026, date de fin du mandat en cours. Historiquement, sur les 42 élus de la chambre consulaire, seul le Président percevait une indemnité. Déjà sous la précédente mandature, il avait été décidé que cette enveloppe serait partagée entre les dix élus membres du bureau. Or, dans un cadre budgétaire contraint et avec la volonté de donner un « signal fort », les élus ont décidé de renoncer à leurs indemnités, au moins jusqu’à la fin de ce mandat.

Pour Laurent Gauze, même si cette mesure peut sembler « anecdotique », il s’agit de « mobiliser l’ensemble des ressources qui nous sont allouées directement à l’économie locale. »

Au-delà de cette décision, le président de la CCI a également annoncé que la Chambre n’entendait nullement « se plaindre » face aux coupes budgétaires que pourrait subir l’établissement. Pour information, le budget de la CCI pour 2025 avoisine les 5M€, dont 2,7M€ de dotations de l’État.

« Si par le passé, nous dénoncions des baisses dans ces dotations, en cette année difficile, nous avons décidé de ne pas nous plaindre. Et au contraire d’être en soutien et en compréhension à cette ligne budgétaire nationale. Et on va faire avec ce que l’État va nous allouer. Nous allons équilibrer le budget et on va être présents, sans se plaindre. » Laurent Gauze, qui est aussi entrepreneur confie : « c’est ce que je fais dans mes entreprises. Je fais avec le budget que j’ai. »

2025, des projets à la pelle pour la CCI de Perpignan

Au-delà du volet financier, le président de la CCI est revenu sur les projets 2025 et le bilan des actions de 2024. Alors que le mois de décembre approche et avec lui ce moment crucial pour les commerçants, le président a rappelé les actions de la CCI. Et le soutien aux associations de commerçants dans l’ensemble des Pyrénées-Orientales. Dispositifs « booster d’achat » tels que les bons d’achat, ou les bons parking, la CCI se félicite « d’accompagner techniquement et financièrement les initiatives locales sur tout le territoire avec des moments forts. »

Filière nautique, textile, ou industrielle, Laurent Gauze a décliné les projets. Parmi eux, l’extension de dix hectares du pôle nautique de Canet-en-Roussillon. Cette expansion devrait permettre d’accueillir une nouvelle entreprise ou l’agrandissement de Catana, fabricant de catamarans déjà implanté. À la clé de cette opération portée avec la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée, 300 emplois industriels. Un secteur qui représente, après le tourisme, la logistique et l’agriculture, le quatrième pourvoyeur d’emplois dans les Pyrénées-Orientales, détaille le président de la CCI. Selon Laurent Gauze, « 2025 s’annonce comme une année charnière pour le développement économique des Pyrénées-Orientales. »