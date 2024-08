Eté 2024 : Quel dispositif de sécurité pour les Pyrénées-Orientales ?

Article mis à jour le 7 août 2024 à 16:52

Ce mardi 6 août Thierry Bonnier, préfet des Pyrénées-Orientales, était à Canet-en-Roussillon. En compagnie du colonel Arnaud Goudard et du maire de la commune Stéphane Loda, gendarmes et policiers présentaient leur dispositif pour l’été. Photo © Valentin Arnal

Malgré un déploiement d’envergure pour sécuriser les Jeux olympiques, le préfet du département se veut rassurant en présentant un dispositif renforcé pour les plages catalanes.

Grâce aux 63 caméras opérationnelles du Centre de Supervision Urbaine (CSU) de Canet, policiers et gendarmes agissent sur le terrain avec « plus de rapidité et de réactivité » assure le directeur de la police municipale. La station balnéaire dispose aussi de six agents de surveillance de la voie publique, et de 35 fonctionnaires pour la police municipale ; mais aussi de huit assistants temporaires et sept opérateurs vidéo.

Depuis ce début d’été, le CSU de Canet a recensé 226 faits signalés « de tout type. » Stéphane Caussignac, directeur de la police municipale, précise : « ça va de personnes ivres à des accidents, en passant par des débuts de rixes ».

Dans les Pyrénées-Orientales, la gendarmerie se réorganise pour l’été

Cet été 2024 est marqué par les Jeux olympiques de Paris. La gendarmerie a donc dû revoir ses effectifs à la baisse, puisque la capitale a réquisitionné une vingtaine de ses militaires. Une réorganisation du dispositif sur le département a dû s’imposer en conséquence. « Les militaires n’ont pas de congés du 24 juillet au 11 août et les permissions ne sont pas autorisées. On dispose de moyens très importants avec nos gendarmes locaux sur le terrain », affirme Thierry Bonnier.

À Canet, la population voit son nombre multiplié par dix chaque été. En effet, le nombre d’habitants passe de 12 000 à environ 100 000 pendant la saison estivale. Pour faire face à cet afflux de population, les gendarmes mobilisés remplacent les 90 personnels de forces de l’ordre qui sont habituellement basés dans les Pyrénées-Orientales pour l’été. « Ça nous permet d’avoir une présence réelle et visible. Actuellement, nous sommes 650 gendarmes dans le département et j’en ai 460 qui sont tous les jours sur le terrain », insiste le colonel Arnaud Goudard.

Un investissement de 300 000 euros dans la vidéosurveillance

Bientôt, le CSU de Canet installera 18 caméras supplémentaires, financées à hauteur de 10 à 20% par l’Etat. Au total, ces investissements coûtent pas moins de 300 000 euros par an à la commune. La police municipale de la station touristique est l’une des plus importantes du département (en termes d’effectifs), juste derrière celle de Perpignan. Ce 7 août, le développement de la police et la « co-production de sécurité » semblaient faire la fierté du préfet et du colonel venus exprès sur place… et des commerçants auxquels les hommes s’empressaient de serrer la main.