Été 2022, une saison record pour le tourisme en Occitanie

La campagne est la destination plébiscitée avec 33% de part de marché. Elle est suivie par le littoral (30%) puis par l’urbain (26%). Les Pyrénées (6%) et le Massif Central (5%) ferment la marche.

Vincent Garel a rappelé « que l’Occitanie est un territoire où tout existe et tout est possible : le littoral, la montagne, la campagne, l’accueil de grands rendez-vous culturels, festivals, patrimoniaux ». Cela contraint la région a « développer un marketing très différencié » ; mais c’est peut-être la raison qui explique la fréquentation record pour cette année 2022. Tous les univers de destination progressent par rapport à 2021. Pourtant, la clientèle, qu’elle soit française ou étrangère, semble avoir ses préférences.

La clientèle française et étrangère s’est laissée séduire par la campagne qui enregistre une hausse de fréquentation de 16% par rapport à 2021 et 27% par rapport à 2019, l’année d’avant-crise. Le littoral affiche également de bons résultats, avec une hausse de la fréquentation de 13% par rapport à 2021 et de 26% par rapport à 2019.

En revanche, dans les Pyrénées et le Massif Central la tendance s’inverse ; puisque la fréquentation a diminué de, respectivement 2% et 1% par rapport à 2021. Comme le rappelle Vincent Garel, cette perte de la clientèle peut s’expliquer par la succession de deux années d’exception avec des touristes en quête de grands espaces et de plein air.