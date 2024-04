Le premier franc-maçon du Grand Orient de France en visite près de Perpignan

Article mis à jour le 21 avril 2024 à 18:37

Ce 21 avril 2024, « le big boss » de la plus grande obédience* maçonnique de France était dans les Pyrénées-Orientales. Guillaume Trichard a répondu à l’invitation de l’association Fraternité et Roussillon portée par Jean Codognès.

Positionnement vis-à-vis de l’extrême droite, appel des grandes loges européennes, les francs-maçons bientôt sur TikTok, rôle et l’influence des Maçons, Guillaume Trichard n’a éludé aucune de nos questions.

Depuis plusieurs années, les francs-maçons s’essayent à la transparence

À l’issue de la visite du grand maître au mémorial du camp de Rivesaltes, Guillaume Trichard tenait une conférence à Salses-le-Château. Dans le cadre des Utopia masonica 2024, le thème de la réunion publique ? : Les francs-maçons dans la cité pour la défense des principes républicains.

« Dans ces temps obscurs ou les partis populistes d’extrême droite ont le vent en poupe, progressent dans tous les pays d’Europe, il est de notre devoir d’interpeller nos concitoyens sur les valeurs de la République. Et comment nous comptons les défendre afin d’éviter le retour d’une idéologie mortifère tel que l’extrême droite, » précise le responsable de la plus grande et la plus ancienne obédience maçonnique de France.

Le pouvoir d’influence des francs-maçons ne serait-il qu’un fantasme ?

Aujourd’hui les grandes obédiences maçonniques comptent bien souvent plus de membres (frères ou sœurs) que les partis politiques ou les syndicats. La question de l’influence de ces groupes, adeptes du secret, se pose légitimement. Le grand maître tente de rassurer : « Les francs-maçons traitent de sujets tels que l’égalité entre les femmes et les hommes. Nous avons d’ailleurs été les artisans du droit pour les femmes à recourir à l’IVG. En cela oui, nous faisons de la politique. Nous voulons améliorer la société, la rendre plus humaniste. Nous faisons de la politique au sens noble du terme. »

Guillaume Trichard, grand maître du Grand Orient de France

Est-ce à dire que la Maçonnerie se tiendrait loin des partis politiques ? Pour le grand maître, « les francs-Maçons doivent répondre aux grands maux qui rongent la société. Il faut réparer et défendre la République ; agir concrètement pour l’accès aux soins, les transports publics, des services publics, l’éducation, la laïcité ou la sécurité. » Dans les faits, les francs-maçons se définissent comme des personnes qui réfléchissent sur les sujets de société. En clair, frères et sœurs débattent et étudient les tenants et les aboutissants des sujets complexes.

Guillaume Trichard n’est pas peu fier d’annoncer à la presse réunie ce dimanche 21 avril plusieurs scoops. L’un d’entre eux, ce colloque international prévu le 3 mai 2024. Un évènement en partenariat avec des obédiences africaines, méditerranéennes et européennes, « pour une approche humaniste des migrations. » Démographes, statisticiens, économistes, géographes sont attendus pour apporter « des chiffres et de la raison dans ce débat d’imposture », précise le responsable du Grand Orient de France.

Il est important « d’apporter de la complexité, du doute, et du questionnement au débat public. Sur tous les sujets, il ne peut pas y avoir de réponse facile. Sinon, on tombe dans la posture et dans les impostures », lance Guillaume Trichard.

Quelle place pour les discours complexes à l’heure de la tiktokisation de la société ?

Selon Guillaume Trichard, l’obédience maçonnique doit vivre avec son temps. « Nous allons nous investir sur TikTok. Ce réseau social est un no man’s land de la raison et de la science. C’est un vaste terrain de jeu, pour les prédicateurs les intégristes religieux, les intégristes politiques, les partis extrémistes. Je crois qu’il y a une nécessité pour tous ceux qui veulent apporter du débat et de la raison à aller sur TikTok. Nous ne pouvons pas abandonner nos jeunes dans ce vaste réseau, il faut y aller ! »

Les francs-maçons et l’extrême droite ?

Alors que le Rassemblement national caracole en tête des intentions de vote pour les élections européennes et que l’extrême droite séduit un tiers de l’électorat français, comment se positionne le Grand Orient de France vis-à-vis du parti fondé par Jean-Marie Le Pen ou celui d’Éric Zemmour. « Les francs-maçons, comme les juifs ou les homosexuels ont été persécutés et opprimés par l’idéologie de l’extrême droite. Nous luttons contre cette idéologie qui catalogue et rejette. Et qui prône la haine de l’étranger, le racisme, la xénophobie et l’homophobie. Nous sommes des humanistes et nous considérons que l’universalisme est la seule voie de concorde pour les peuples. C’est d’ailleurs un héritage du siècle des lumières. »

Pour Guillaume Trichard, l’extrême droit ne ferait pas partie du spectre républicain. « Ils se présentent aux élections en Europe, mais ils ne l’aiment pas, ils veulent la déconstruire et en faire autre chose, même chose pour la République. » Concrètement et même si le responsable déclare que les frères et les sœurs ont chacun des opinions diverses, au Grand Orient de France, il ne peut y avoir de membre qui se revendiquerait d’extrême droite, il serait exclu. « Pas de place chez nous pour les xénophobes, les homophobes, les racistes, les antisémites », précise le grand maître.

Hermeline Malherbe, Guillaume Trichard et Agnès Langevine

Quant au rapprochement de la communauté juive de France des idées du Rassemblement National et plus particulièrement depuis le 7 octobre, Guillaume Trichard balaie ce postulat. « Tous ceux qui ont pu être persécutés ne soutiennent ni le Rassemblement National, ni le parti Reconquête d’Éric Zemmour. Je crois qu’ils ont de la mémoire. »

Les francs-maçons d’Europe lancent un appel depuis Strasbourg

À quelques semaines des élections européennes et alors que la moitié du corps électoral envisage l’abstention et qu’un tiers des électeurs français veulent glisser un bulletin Bardella dans l’urne, les francs-maçons d’Europe s’unissent. « Demain, le 22 avril, nous serons à Strasbourg. Avec 20 obédiences libérales et adogmatiques Européennes nous lançons un appel pour lutter contre les idées nauséabondes des partis populistes. » Le responsable s’enthousiasme, « il s’agit d’une première dans l’histoire. »

En juin 2023, pour les 250 ans du Grand Orient de France, nous avions questionné un représentant local. Selon ce dernier, l’association comptait environ 400 membres répartis dans 16 loges, mixtes depuis 2010. En 2024, le Grand Orient de France de Perpignan revendique 19 loges réunissant, chacune, une trentaine de membres.

*Une obédience maçonnique est une réunion de loges.