Les Francs-Maçons de Perpignan entrouvrent leurs portes et parlent laïcité

Pierre a accepté de nous révéler quelques détails concernant le fonctionnement de l’obédience dans le département. Pierre est lui-même franc-maçon depuis environ 15 ans. Pour Pierre, il s’agissait «d’avoir activité en dehors du métier, de ses autres activités familiales et profanes. Une activité qui me permette de réfléchir, de me cultiver un peu plus et d’agir.» Selon Pierre, les membres qui veulent intégrer une loge le font dans une quête «d’amélioration personnelle, mais aussi pour travailler sur les sujets philosophiques ou sociaux qui traversent le monde d’aujourd’hui.» Pierre de citer pêle-mêle, la laïcité, la République, la tolérance universelle .

Questionné sur les modalités d’intégration au Grand Orient de France, Pierre reste évasif : «on peut venir chez nous via un parrainage ou sur simple demande auprès de l’obédience.» Signe de modernité, un lien de candidature affublé d’un Qr code est même disponible sur le site du Grand Orient de France. Tout cela est public nous confirme Pierre. Quant à la procédure d’intégration, «c’est là que les choses sont un peu moins publiques» déclare Pierre. Quant à la réputation de société secrète véhiculée dans l’opinion publique, Pierre s’en amuse, «la liberté de conscience et d’expression sont des principes absolus. Et ils peuvent bien penser ou croire ce qu’ils veulent, nous, on laisse dire et on continue !»