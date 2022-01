Perpignan | Le collège Jean Moulin à l’heure de la lutte des classes… adaptées

Car le collège Jean Moulin est notamment connu pour l’accompagnement de ces élèves en Groupe d’Enseignement Spécifique (GES) ou en Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants (UPE2A). Ceux de la communauté gitane ayant dû faire, au préalable, leur primaire à l’école La Miranda – dont le journal d’investigation Médiapart avait fait un portrait en avril dernier.

Vingt-cinq fonctionnaires du collège les accompagnent alors (sur un total de 51 enseignant.es titulaires), directement ou indirectement, sur la base de 82 heures hebdomadaires. Leur mission : l’assimilation progressive de ce public tout au long des quatre années. Notamment, et en plus des heures en classe, via les ateliers « Arts pluriels ». Un parcours culturel et pédagogique alimenté de sorties diverses (musée, théâtre, médiathèque, éducation sociale, cinéma, etc).