Didactica 66 : un salon autour de l’éducation aux médias et à l’information

La journée débutera par une table ronde autour des langues vivantes, étrangères et régionales et sur leur contribution à l’enseignement de l’EMI (Éducation aux Médias et à l’Information). Jordi Sales Bernus, directeur de l’Atelier Canopé 66, et Barbara Gorrand, journaliste pour France 3 et pédagogue de l’EMI, détermineront également le rôle pédagogique des médias locaux. Ensemble, ils donneront des solutions pour pérenniser les projets EMI.