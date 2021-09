Perpignan Méditerranée Métropole ouvre une large consultation citoyenne

Après Imagine les PO, par le département en 2019, et les nombreuses consultations, votations, ou budgets participatifs de la Région Occitanie, la communauté urbaine de Perpignan se lance à son tour dans l’exercice de l’échange avec ses habitants.

Objectif pour Robert Vila*, et Armelle Revel-Fourcade* ? Établir le projet de territoire des 15 prochaines années pour les 280.000 habitants de Perpignan-Méditerranée-Métropole (PMM). 68 questions sur 6 volets pour donner son avis sur le territoire de demain. Économie, agriculture, écologie, patrimoine, identité, autant de thématiques sur lesquelles les votants peuvent se prononcer jusqu’au 15 octobre. À l’issu, de l’analyse, les élus feront des arbitrages pour établir le projet de territoire 2035.

♦ 5 grands axes pour 5 grandes ambitions

Le questionnaire met en lumière ces axes sur lesquels les répondants peuvent se prononcer.

“Comment mieux valoriser notre identité et nos atouts ?”. Pour Robert Vila il s’agit de mettre en avant la forte identité catalane du territoire. En citant l’exemple du Pays basque qui a créé une marque de territoire forte et liée à leur identité. “Comment viser l’excellence énergétique et environnementale?”. Armelle Revel Fourcade évoque l’une des 5 ambitions du projet, faire de PMM “une bio métropole d’excellence”. Parmi les questions posées, les citoyens peuvent se prononcer sur les énergies renouvelables, ou la nécessité de développer la nature en ville. “Comment mieux valoriser notre agriculture et lui garantir des débouchés ?”. Dans ce dernier volet, il s’agit de faire de la communauté urbaine et des 36 communes qui la composent une “l’agro métropole nourricière”.

“Comment compter dans la région ? En France ? En Europe ?”. Ce volet de questions interroge sur les liens entre la communauté urbaine de Perpignan et les autres collectivités (Région, Département, Communautés de communes). Mais aussi avec la Catalogne et l’Espagne. Armelle Revel-Fourcade sa volonté de rencontrer les maires de Gérone et Figueres. Car précise-t-elle, notre territoire est aussi transfrontalier. “Comment favoriser notre rayonnement économique?”. PMM s’interroge sur le développement des filières déjà présentes sur le territoire ; la logistique, l’économie de la mer, le nautique, le tourisme. Mais aussi, accentuer l’effort pour transformer certaines de ces filières. Par exemple le tourisme. Il vous faudra dire si le développement du tourisme durable est plus ou moins prioritaire sur une échelle de 1 à 5.

♦ Le calendrier de la consultation et de sa restitution ?

Pour Robert Vila il s’agit de dessiner les grands axes des bassins de vie de Perpignan Méditerranée Métropole. “Cette concertation est moment de partage avec les habitants, les usagers, les acteurs socio-économiques et les partenaires institutionnels d’un même territoire”.

La consultation est ouverte du 15 septembre au 15 octobre.

Du 15 octobre au 15 décembre, viendra le temps de l’analyse et du partage des résultats.

Entre le 15 décembre et le 15 février 2022, les élus plancheront sur les arbitrages et les budgets afin d’établir le projet de territoire.

♦ Les objectifs en termes de nombre de réponse et les attentes de PMM

Interrogée sur l’investissement populaire et le nombre de réponses attendues, Armelle Revel-Fourcade tacle. “Il est difficile de donner un objectif quantitatif, mais si on considère le nombre de réponses obtenues par Imagine les PO du département, 0,78% de réponses (des habitants) ; on espère faire mieux“.

L’élue évoque la simplicité du questionnaire, mais aussi la présence de questions ouvertes qui permettent de laisser libre champ à celui qui répond. “On peut répondre au questionnaire en 10 ou 15 minutes, et vous avez la possibilité d’enregistrer vos réponses, pour y revenir plus tard”. Un formulaire disponible en ligne, en format papier dans le journal “L’Agglo” ou via l’application de PMM.

Robert Vila encourage vivement la participation. “Pouvoir donner notre avis est une chance, et nous en tant qu’élus nous sommes vraiment à l’écoute de ces retours”. Armelle Revel-Fourcade rappelle que les élus ont fixé 5 grands axes, mais qu’elle ne savait pas ce qu’allaient répondre les gens. “Il est difficile, d’afficher un budget alors que l’on ne sait pas ce qu’on va en faire. En fonction des réponses, il y a des axes qui vont se dessiner. Et les élus vont prioriser en fonction de ça. Est-ce que ça va être l’économie, le tourisme, l’écologie. Il faut aussi être réalistes, cela dépendra aussi des budgets dont on disposera pour mettre en place ce projet de territoire”.

Pour rappel, la communauté urbaine est une entité de 36 communes et près de 280.000 habitants, alors que le département compte 226 communes et plus de 400.000 habitants. Il est possible de s’interroger sur une identité territoriale ou une politique spécifique au territoire de PMM sans concertation avec les autres territoires. Armelle Revel-Fourcade rétorque : “On ne peut pas aller au-delà de nos compétences. 36 communes c’est déjà pas mal. Ce projet doit être fait dans le cadre de PMM. Mais il se veut ouvert, l’objectif est de rencontrer les autres institutions et d’aller au-delà. L’objectif est d’essayer de fédérer les autres communautés de communes, le département et la Région à notre projet de territoire“.

*Robert Vila, est le président de Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) et maire de Saint-Estève.

*Armelle Ravel-Fourcade, est maire du Soler et vice-présidente PMM en charge du projet de territoire.

