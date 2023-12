Article mis à jour le 4 décembre 2023 à 13:12

Ce 4 décembre, plusieurs militants de la cause animale ont tenu à ramener aux chasseurs catalans les centaines de cartouches trouvées dans la nature. Selon Isabelle Yvos, correspondante locale du parti animaliste, les centaines de cartouches ont été collectées en seulement quelques heures dans un rayon de 100 mètres à Corneilla-la-Rivière.

«Ce sont des centaines et des centaines de kilos de plastiques qui polluent nos sols»

Isabelle Yvos et les défenseurs des animaux ont tenu à «pousser un coup de gueule». Il y a les discours et il y a les actes selon Isabelle. «Ils ont beau utiliser des mots très sympathiques ; décliner leurs discours autour de la protection de l’écologie, de l’écosystème, de l’environnement ou de la biodiversité, finalement, rien n’a changé. Et toutes ces cartouches trouvées sur un périmètre de 100m2 à Corneilla-de-la-Rivière en sont la preuve.»

Le parti animaliste s’affiche vent debout contre les chasseurs et leurs pratiques. Au-delà de la pollution des sols par le plomb ou le plastique des cartouches, rien de plus normal qu’un parti qui défend les animaux s’oppose aux chasseurs. «Nous sommes peut-être un petit parti, mais nous représentons des citoyens qui veulent que la nature et les animaux soient respectés. Nous défendons le vivant et ne voulons pas que des êtres vivants qui n’ont rien demandé trépassent pour le bien-être personnel de certains.» La militante dénonce aussi le lobby de la chasse qui feraient pression sur les pouvoirs publics pour obtenir toujours plus de subventions. Selon un sondage réalisé par l’Ipsos pour l’association One Voice, 53% des Français se déclarent opposés à la chasse.

La fédération de la chasse rappelle son action, «la chasse à la cartouche»

Selon Jean-Pierre Sanson, président des chasseurs des Pyrénées-Orientales, les chasseurs ont une démarche de recyclage depuis une dizaine d’années. «Nous avons doté toutes les associations de chasse de sacs pour collecter les cartouches. Nous avons conclu un accord avec les centres de collecte des déchets pour les recycler.» Pour les étuis de cartouche de carabine métallique, c’est une association qui les récupère pour les revendre à des ferrailleurs. Les fonds collectés permettent à l’association «les Petits doudous» de l’hôpital d’apporter un peu de douceur aux enfants hospitalisés.

Selon le patron des chasseurs, au-delà d’une démarche écologique, il s’agit de se conformer à la loi. En effet, un chasseur abandonnant ses cartouches dans la nature est passible d’une amende de 135€.

Questionné sur la centaine de douilles récupérées par les militants dans la nature, et compte tenu de l’état des cartouches, Jean-Pierre Sanson estime qu’elles sont dans la nature depuis plusieurs années.

Les élections européennes en ligne de mire

Alors que les élections européennes se tiennent le 9 juin 2024, le parti animaliste se prépare à défendre sa candidature. En 2019, le jeune parti qui défend la cause animale avait créé la surprise en recueillant 2,2% des votes au coude-à-coude avec les 2,5% du parti communiste. Dans les Pyrénées-Orientales, 1,26 % des électeurs avaient choisi de glisser un bulletin à l’effigie d’un animal. Isabelle Yvos nous confirme qu’elle fera acte de candidature pour les Européennes de 2024. Pour Isabelle Yvos, il s’agit avant tout de sensibiliser le public mais aussi de rappeler que nombre de législations françaises sont nées d’une volonté de l’Europe. La militante de citer notamment l’interdiction de chasser dans les zones humides avec du plomb.