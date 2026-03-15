Perpignan et Pyrénées-Orientales : Le 1er tour des Municipales en direct

Ce dimanche 15 mars se tient le premier tour des élections municipales à Perpignan et dans les Pyrénées-Orientales. Dans le département, plus de 360 000 électeurs et électrices sont appelés à élire leur maire pour la prochaine mandature. Les 500 bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.

Dans 86% des communes du département, ou seulement une ou deux listes se présentent, le nom du maire sera connu dès ce soir, dimanche 15 mars. À Perpignan, l’enjeu dépasse le cadre local, avec la possible réélection de Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national (RN). Jusqu’ici Perpignan est la seule ville de plus de 100 000 habitants dirigée par le parti d’extrême-droite. L’élection est donc particulièrement scrutée.

Retrouvez ici, en direct, les chiffres de participation, les résultats et les premières réactions pour suivre le premier tour des élections municipales dans les Pyrénées-Orientales.

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