60% des habitants de Perpignan et ses alentours risquent l’inondation

Article mis à jour le 10 octobre 2024 à 12:02

Après plus de deux ans de sécheresse, le bref orage du mardi 8 octobre 2024 a montré des images d’un centre-ville de Perpignan étonnamment inondé. Après cet orage éclair, les questions pleuvent et avec elles, les constats.

Ce 10 octobre, l’Insee publie des données chiffrées sur la population et les activités potentiellement impactées par les inondations.

Perpignan et alentours, 60% des personnes vivent dans une zone à risque d’inondation

Ainsi 60% de la population de Perpignan Méditerranée Métropole réside en zone à risque inondation. Sur le littoral, ce chiffre grimpe, et 84% des 24 500 habitants de Sud Roussillon sont soumis à ce risque. Et même si les collectivités ont mis en place des actions de prévention, la montée soudaine des cours d’eau menace toujours les populations et particulièrement dans les zones où la densité est forte. Parmi les habitants de la région Occitanie exposées au risque inondation, 70 % résident « dans un des quatre départements du littoral (Aude, Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales), » précise l’Insee.

Pour tenter de préserver au maximum les activités et les vies, les préfectures ont mis en place des plans de prévention des risques d’inondation (PPRi). Chaque préfecture a identifié les zones les plus à risque de chaque commune et déterminé les zones constructibles pour éviter les dégâts en cas d’inondation. Ces dispositifs sont censés aider « à planifier l’urbanisation de manière sécurisée ». Selon l’institut, « parmi les 4 453 communes d’Occitanie, 2 488 sont couvertes par un PPRi approuvé comprenant au moins un aléa inondation en 2024. »

En Occitanie, plus d’un habitant sur dix est exposé au risque inondation. Si 1,6 million de personnes sont concernées, 10 % sont des jeunes enfants ou des personnes âgées, donc plus vulnérables. La population de passage, notamment les touristes nombreux dans la région, peut également être confrontée à ce risque.

Les professionnels des Pyrénées-Orientales face au risque d’inondation

Selon l’institut de statistiques, plus de 13 000 très petites entreprises, 4 600 structures avec moins de 10 salariés et 872 plus de 10 employés sont installées dans une zone à risque inondation. Pour ces établissements, la survenue d’inondations pourrait provoquer l’arrêt partiel ou total de l’activité entraînant du chômage technique et une baisse de leur production.

Au niveau régional, 30 % des établissements du secteur marchand non agricole sont situés dans une zone exposée à ce risque par débordement de cours d’eau, soit 160 000 établissements. Au total, plus de 418 000 salariés d’Occitanie travaillent dans des entreprises exposées, soit 33 % des salariés de la région.

Dans les Pyrénées-Orientales, les inondations coûtent en moyenne 7M€ par an

S’il est encore difficile de chiffrer les conséquences économiques de la sécheresse, l’Insee a compilé les coûts des inondations entre 1995 et 2019. Sur cette période de 24 ans, c’est dans la région Occitanie que le coût des inondations a été le plus élevé, 154 millions d’euros par an pour l’ensemble des 13 départements. Dans les Pyrénées-Orientales, la moyenne annuelle des frais engendrés par les inondations atteint les sept millions d’euros.

Depuis les années 2000, la fréquence et l’intensité des épisodes d’inondations semblent en augmentation dans le département. En octobre 2020, les inondations dans la plaine du Roussillon ont frappé durement. Le fleuve de l’Agly est sorti de son lit, inondant des centaines d’hectares de terres agricoles et menaçant plusieurs villages.

Les Pyrénées-Orientales sont loin d’être le département le plus touché d’Occitanie, le Gard et l’Hérault sont ceux qui sont le plus soumis aux épisodes Cévenols et aux frais engendrés par ces événements violents. « La façade méditerranéenne est soumise également au risque de submersion marine. De plus, l’urbanisation intense du littoral contribue à l’augmentation des dégâts matériels, précise l’Insee.