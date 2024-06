À Perpignan, le Palais des Rois de Majorque accueille les dons du sang

L’Établissement français du sang organise une semaine de collectes mobiles dans toute l’Occitanie. À Perpignan, c’est le Palais des Rois de Majorque qui accueillera cet événement, le mercredi 12 juin, de 11 à 17 heures.

Le 14 juin est la Journée mondiale des donneurs de sang. Cette célébration, créée en 2004 par l’Organisation mondiale de la santé, est prévue pour remercier tous ceux, qui ponctuellement ou régulièrement, donnent leur sang dans le but de soigner les malades et les blessés.

Une collecte de sang au Palais des Rois de Majorque à Perpignan

« Puisque l’occasion est spéciale, les donneurs pourront assister à la représentation de la violoniste Lisa Yang, entre 11h et 15h. Les collations offertes après le don sont également améliorées avec du fromage, de la charcuterie et des brochettes de fruits. Le but est de remercier ceux qui feront le déplacement. Et puis d’honorer tous les donneurs en général », souligne Jéromine Hoiry, chargée de promotion de l’EFS Pyrénées-Orientales. « L’objectif de collecte pour cette journée de mercredi est de 110 donneurs. Cela permettra de prodiguer des soins pour environ 330 patients, » ajoute-t-elle.

Cette campagne, nommée « Tous unis par le don », coïncide avec le début de la période estivale, qui est une période de tension pour l’EFS : « Avec les départs en vacances, le centre de l’Occitanie se vide et les côtes se remplissent, il faut donc constituer des stocks suffisants. Ici, beaucoup de campagnes de collectes mobiles se dérouleront près des plages pour continuer à récolter au maximum », explique Jéromine Hoiry.

De plus, cette année ajoute une contrainte particulière avec la venue des Jeux olympiques. « Les déplacements en Île-de-France vont être compliqués. On s’attend à moins de donneurs là-bas, il faut donc récolter plus dans les autres régions. Le but, c’est d’être capable d’envoyer de nos stocks à la capitale, s’ils venaient à manquer de dons », explicite la chargée de promotion.

Des collectes mobiles organisées dans les Pyrénées-Orientales

Selon les chiffres récoltés par l’EFS, en 2023, en France, plus de 1 million de donneurs ont pris part aux plus de 32 000 collectes qui ont été organisées. Cela représente 2 268 831 dons de sang, 329 296 dons de plasma et 79 927 dons de plaquettes. 29 % des donneurs ont entre 18 et 29 ans.

Dans les Pyrénées-Orientales, pour la même période, sur les 302 000 donneurs possibles, 11 296 ont fait le déplacement dans les collectes mobiles et les maisons de dons du département. Cela représente 3,74 % de la population des Pyrénées-Orientales, un chiffre en hausse par rapport aux années précédentes. La majorité des dons, 69 %, sont réalisés lors des collectes mobiles.

En plus de la collecte spéciale au Palais des Rois de Majorque, il est possible de donner pendant l’une des nombreuses collectes mobiles organisées dans le département jusqu’à fin juin. La maison des dons, située derrière l’hôpital de Perpignan, accueille également les donneurs tous les jours en semaine. « En plus des collectes spéciales, nous avons besoin de 80 dons journaliers pour assurer la pérennité des stocks et une continuité de traitement pour les malades qui bénéficient de ces dons », précise Jéromine Hoiry.

Enfin, pour pallier l’annulation d’une précédente collecte, la maison de dons de Perpignan sera exceptionnellement ouverte le samedi 15 juin, de 9h à 15h30. La liste des collectes, les conditions pour donner et les prises de rendez-vous sont disponibles sur le site internet de l’EFS.