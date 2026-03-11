Jeremstar rend visite à Nasdas et fait de Perpignan la capitale de Snapchat

Les 5 et 6 mars derniers, l’influenceur Jeremstar a présenté sur ses réseaux sociaux une immersion à Perpignan aux côtés de Nasdas, Perpignanais star des réseaux sociaux. Pendant deux jours, le Snapchat français avait les yeux rivés sur la ville. Retour sur un coup médiatique aux millions de vues.

« C’est un autre monde. » Devant le Casa Café, place Cassanyes ce jeudi 5 mars, Jeremstar découvre le quartier Saint-Jacques aux côtés de Nasdas, premier snapchatteur de France. Durant 48 h, la ville a rassemblé les deux figures majeures du réseau social à l’icône jaune. Une rencontre que leurs abonnés ont pu visionner story après story.

« On se croirait en Amérique latine », lâche Jeremstar dans une série de vidéos dont l’une est intitulée « Dans les quartiers craignos avec Nasdas ». Il est alors en voiture aux abords du quartier Saint-Jacques. Le créateur de contenu, spécialiste de la téléréalité, a été conduit par son hôte à travers la ville. En effet Nasdas a refait surface sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines après plusieurs mois de silence. Premier épisode majeur depuis son retour, ce duo avec Jeremstar a fait grimper les audiences partout en France.

Nasdas et Jeremstar cumulent 12 millions d’abonnés sur Snapchat

Outre des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues sur Youtube et 2,5 millions d’abonnés sur Instagram et 2,9 sur Tiktok, Jeremstar a fait de Snapchat sa spécialité. Le réseau social est à l’origine du format des stories. Les créateurs de contenus postent au cours de la journée des vidéos qui restent en ligne 24h. Une diffusion en quasi-direct que leurs abonnés peuvent suivre quand ils le souhaitent. Ce vendredi 6 mars, Jeremstar affirme avoir posté pas moins de 1200 stories en une journée.

L’influenceur y a façonné son personnage. À coups d’expressions fétiches scandées en public et de rencontres improbables suivies en direct, il s’érige en figure majeure du réseau social. L’ancien chroniqueur de C8 est alors devenu son propre média. Il se fait connaître sur Youtube avec des interviews dans son bain, il y a quelques années, où il invite des figures de la télé-réalité. Un jeu auquel s’est prêté Nasdas ce week-end. La vidéo a été publiée ce dimanche 8 mars, 8 ans après la dernière publication de ce type de Jeremstar.

Le « robin des bois digital » regrette d’avoir créé « une base d’assistanat »

« Ma seule passion, c’est d’aider les gens », y déclare Nasdas, se présentant comme un accompagnateur pour les membres de sa villa dans laquelle vit une dizaine de jeunes. Un discours concordant avec l’image qu’en fait Jeremstar au fil de ses stories. Nasdas distribuant de l’argent, offrant des cadeaux, recadrant des jeunes après une dispute. Vidéos après vidéos, le personnage du « robin des bois digital » se consolide. « J’ai créé une base d’assistanat », lâche alors Nasdas. Il détaille le système financier qui gravite autour de lui. Par exemple Samos, membre de sa « TeamNasdas », qui, selon le snapchatteur, touche 10 000 euros par mois.

« C’est quelqu’un qui aide énormément les gens qui l’entourent. Il fait beaucoup pour les autres. C’est exceptionnel ! Je ne pensais pas qu’il y avait autant de gens qui dépendaient de lui », raconte Jeremstar dans ses stories de retour à Paris.

Dans son interview, Nasdas revient également sur son audition à l’Assemblée nationale cet été, qu’il qualifie de « guet-apens ». Pour rappel, il avait été convoqué dans le cadre de la commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Dans cette interview, il glisse par ailleurs une référence à Louis Aliot et à la procédure judiciaire en cours entre les deux hommes. Le maire de Perpignan a en effet été appelé à comparaître en qualité de complice de diffamation à l’encontre de l’avocat de Nasdas, Ilyacine Maalaoui, il y a un mois. Ce dernier a été assimilé à « un défenseur de Daesh » dans un communiqué de la ville de Perpignan.

« Jeremstar et Nasdas dans le même bain, j’aurais tout vu dans ma vie »

Un tableau étonnant se dessine à travers les deux influenceurs. « On est dans deux mondes différents », déclare Jeremstar dans ses stories « débrief » une fois à Paris. Entre Nasdas, inventeur de la « Chienneté » qui a fait sa célébrité sur ses vidéos montrant le quartier Saint-Jacques, et Jeremstar, figure de l’influence parisienne habituée des plateaux télé, le fossé semble énorme. Jeremstar le rappelle d’ailleurs à plusieurs reprises durant ses stories. Il creuse le contraste entre Nasdas, père de famille ouvertement musulman, et lui, affichant clairement son homosexualité et son athéisme. Des différences qui n’empêchent pas les deux snapchatteurs de mettre en scène leur amitié durant ces deux jours. Le pari est réussi. En commentaire, on s’épate de ce duo : « Jeremstar et Nasdas dans le même bain, j’aurais tout vu dans ma vie. »

Jeremstar annonce un « reportage en immersion dans la communauté gitane »

Mais ces 48 h sont aussi un coup médiatique. À eux deux, Nasdas et Jeremstar cumulent plus de 12 millions d’abonnés sur Snapchat. Un point les rassemble : la notoriété virtuelle. Et leurs canaux de diffusion se sont multipliés. En dehors de l’interview de Nasdas, la visite a permis de nombreuses reprises sur Instagram et TikTok. Elles aussi accumulent les vues. Nasdas compte notamment près de 4 millions d’abonnés sur Tiktok.

Nasdas profite également de cette médiatisation pour mentionner ses lives, vidéos en direct diffusées sur la plateforme Twitch avec les membres de sa villa. Enfin, tout au long de sa visite, Jeremstar indique filmer ce qu’il présente comme un « reportage en immersion dans la communauté gitane ». La publication devrait sortir ce dimanche 15 mars sur Youtube. Dans ses stories déjà en ligne, il interpelle à plusieurs reprises des personnes gitanes, sans s’interdire les stéréotypes. Dans une scène il demande par exemple frontalement à l’un d’entre eux « s’il est un voleur de cuivre. »

À travers Snapchat, les influenceurs dessinent une image immersive de Perpignan. Comme si la caméra avait été posée par hasard. Une authenticité et une spontanéité toujours mises en scène. Quelques incursions viennent rappeler l’envers du décor. Un micro ou une story coupée légèrement en retard révélant un changement d’expression des personnages. Les créateurs, qui ont vu que la formule fonctionnait, ont en tout cas fait plusieurs allusions à de futures collaborations. Histoire de ne pas laisser la vague retomber trop tôt.