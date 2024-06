Perpignan se met aux couleurs LGBT+ pour la marche des fiertés

Article mis à jour le 19 juin 2024 à 08:16

Ce samedi 22 juin 2024, au départ de la place de la Catalogne, l’association LGBT+66 organise une marche des fiertés à Perpignan. La gay pride catalane assume ses objectifs : lutter contre la hausse des violences à l’encontre des personnes LGBT+ et pour les droits humains.

Des violences à l’encontre des personnes LGBT+ en hausse

Le 16 mai 2024, le ministère de l’intérieur publiait le rapport annuel des violences anti-LGBT+ : « En 2023, les services de police et de gendarmerie nationales ont enregistré 4 560 infractions anti-LGBT+ sur l’ensemble du territoire français », stipule le rapport en première page. Quelques jours plus tard, SOS Homophobie faisait paraître son propre rapport. Sur la même période, l’association recensait 2 377 cas de LGBTIphobies en France. Un décalage lié à des modes de calculs différents.

Localement, le 18 mai 2024, à Saint-Laurent-de-la-Salanque, un passage piéton arc-en-ciel a été vandalisé. Et l’année d’avant, LGBT+66 avait subi des dégradations de ses locaux à Perpignan. « Cette hausse est regrettable car, même si les lois avancent, on remarque que les mentalités ne bougent pas. Encore aujourd’hui, nous recevons des commentaires homophobes sur les réseaux sociaux et les locaux de l’association sont régulièrement vandalisés », témoigne Guy Gaultier, coprésident du Centre LGBT+66.

Des chiffres qui poussent à la mobilisation

Face à cette multiplication des actes anti-LGBT+, les associations se mobilisent. Pour la troisième année consécutive, la marche des fiertés des Pyrénées-Orientales arbore les couleurs arc-en-ciel à Perpignan. « Alors pourquoi ce nom, la marche des fiertés ? On nous dit souvent qu’il n’y a pas de quoi être fiers. Mais si ! Parce que la fierté nous permet de sortir de la honte. Une honte dans laquelle les personnes sont enfermées car elles sont stigmatisées ou discriminées. Il n’y a pas de quoi avoir honte, on est juste différents. C’est cette fierté de pouvoir dépasser nos différences et de construire une autre société qui soit plus humaine et plus juste », explique Guy Gaultier.

« Une centaine de bénévoles au total vont prendre part à l’encadrement du village associatif, de la marche et de la buvette lors de la soirée de clôture. On espère entre 2 500 et 3 000 participants pour la marche. Un peu plus donc que l’année dernière, qui s’était déroulée dans le contexte particulier des émeutes liées à la mort de Nahel. »

La marche des fiertés à Perpignan peaufine les détails

L’événement du 22 juin débutera au village associatif, situé à l’hôtel du département et accessible au public de 11h à 15h. Dix-sept associations seront présentes sur place pour des actions de prévention et des échanges. « Ce sont des associations assez diverses, mais centrées sur la lutte des droits humains ou de prévention. Il n’y a pas que des associations LGBT. Des collectifs féministes ou de lutte pour les personnes en situation de handicap seront là aussi », détaille le responsable de LGBT+66.

Puis, la marche des fiertés prendra le départ à partir de 16h. Sept chars musicaux, associatifs et commerciaux, accompagneront les participants. « L’itinéraire de la marche n’est pas encore communiqué, on le négocie avec la préfecture. Mais dans l’idée, on aimerait partir de la place de Catalogne et, si possible, faire une boucle vers le centre-ville ; puis finir au palais des rois de Majorque », annonce Guy Gaultier.

« L’an dernier, on avait fait une safe zone pour les enfants et les personnes en situation de handicap. Cette année, puisque la marche est plus longue, on a réservé le petit train de Perpignan. Le but est de pouvoir inclure ces personnes et qu’elles participent même si elles ont des difficultés de mobilité. »

Dans le cadre du festival Nostre Mar, la soirée de clôture se tiendra dans les jardins du Palais des rois de Majorque, de 18h à 21h. Une scène ouverte pour les drag-queens et des DJ sets assureront l’animation. Présents sur place ENIPSE Occitanie et AIDES 66 présenteront des actions de prévention sur le thème de la santé sexuelle.

Gay pride ou la marche des fiertés, quelle histoire ?

Le mois de juin n’est pas un choix anodin pour l’organisation de la marche des fiertés. « C’est une marche de commémoration. Celle des émeutes de Stonewall, où les gens de la communauté LGBT se sont révoltés contre l’oppression et ont fait valoir leurs droits. On commémore cet événement dans la plupart des grandes villes des pays démocratiques », indique Guy Gaultier.

Fin 1969, Stonewall a été le théâtre de six jours d’émeutes et de violentes manifestations. Des événements survenus après un raid de la police new-yorkaise contre le Stonewall Inn, un bar gay de Greenwich Village. Aujourd’hui, ces émeutes sont toujours un symbole pour les activistes des droits LGBT. Exactement un an après les émeutes, la première « gay pride » de l’histoire prenait le départ devant le Stonewall Inn. En juin 2016, Barack Obama, alors président des États-Unis, désignait le Stonewall et son quartier comme monument national américain.