À Perpignan, SOS Racisme dévoile le programme de la troisième édition du festival Nostre Mar

Du lundi 10 au jeudi 27 juin 2024, SOS Racisme organise la troisième édition du Festival Nostre Mar dans les Pyrénées-Orientales.

Ce mois de mai 2024, Dominique Sopo, responsable national de SOS racisme était aux côtés des ses partenaires, dont la Région et le Conseil départemental, pour présenter la nouvelle mouture du festival. Antisémitisme, fascisme, question migratoire, changement climatique ou conflit au Proche-Orient, autant de sujets abordés lors des conférences, projections, débats ou expositions. Depuis 2022, le festival revendique toujours la même devise : « Liberté, Égalité, Méditerranée ! »

Après le succès des deux premières éditions, le festival Nostre Mar est de retour

En 2024, huit communes des Pyrénées-Orientales accueillent les 35 évènements qui s’étalent sur 18 jours de festival. L’objectif est de rappeler que « la Méditerranée est une terre de brassage et de rencontres », précise Dominique Sopo. De nombreuses personnalités sont annoncées pour parler des passés, présents et futurs du monde méditerranéen. « Conférences, rencontres, dédicaces, expositions, projections (…) Nous avons voulu représenter notre chère Méditerranée dans toute sa diversité », indique l’organisation du festival.

« Face à l’antisémitisme, au racisme, à la haine anti-LGBT et au sexisme, Nostre Mar propose une voix apaisée, multiplie les regards, parce que l’humanisme se vit sur tous les fronts et de toutes les manières. Nous sommes honorés de la confiance que nous portent une nouvelle fois tant de partenaires. »

Plusieurs temps forts pour Nostre Mar 2024

Pour Philippe Kerauffret, responsable de SOS Racisme 66, le 10 juin, et au lendemain d’un scrutin européen, le Mémorial de Rivesaltes reçoit l’historienne et enseignante Marie-Anne Matard-Bonucci, pour une conférence intitulée « Fascismes et antisémitismes ».

Une rencontre-dédicace est organisée le mercredi 26 juin. L’écrivain Karim Kattan « est une des rares voix palestiniennes qui s’exprime à travers le monde », précise le militant anti-racisme. « Avec toutes les précautions liées à la situation désespérée, il parlera de ce qui se passe là-bas. Karim Kattan dialoguera avec Dominique Sopo. L’auteur présentera aussi deux de ses ouvrages aux éditions Elyzad, « Préliminaire pour un verger futur » et « Le Palais des deux collines ».

Conférence-débat, lundi 24 juin, avec Grégoire Kauffmann, auteur de « L’enlévement » aux éditions Flammarion. Grégoire Kauffmann est historien, il est aussi le fils de Jean-Paul Kauffmann. Ce journaliste dont le visage apparaissait en ouverture des journaux télévisés dans les années 80 fut otage au Liban durant 1078 jours. Dans « L’enlèvement », Grégoire Kauffmann mêle références historiques et témoignage d’enfance.

L’exposition « Traversées, récits de migrations » de César Dezfuli et Paloma Laudet sera visible à partir du 14 juin au Conseil départemental.

« Sous le feu du réchauffement climatique », nouveau volet du festival Nostre Mar

En 2023, plusieurs voix s’étaient élevées sur un festival qui oubliait la dimension écologique de la Méditerranée. Les organisateurs ont entendu cette critique et ont mis à la une plusieurs événements traitant du changement climatique, du constat et des conséquences sur la vie sur le bassin méditerranéen.

« Notre objet est surtout de parler d’anti racisme, d’histoire, de la décolonisation, et la question de l’écologie ne s’était pas imposée à nous jusque-là. Mais nous avions été interpellés et nous en avons tenu compte pour cette nouvelle édition », confie Philippe Kerauffret,

Et puis, au cœur de l’été, un incendie d’ampleur s’est déclaré à Saint-André. « Avec Samuel Moli, le maire de la commune, nous avons longuement échangé, et il nous est apparu comme une évidence qu’il fallait parler de la Méditerranée, de la surchauffe. » Une exposition photo, «Les mégafeux en Méditerranée» de Idhir Baha et Yacine Bouchahib, se déclinera sur les lieux mêmes de l’incendie de l’été 2023.

Le lundi 17 juin, la commune de Saint-André accueillera la docteure en paléoclimatologie Marion Genet et le spécialiste du climat Ludwig Wolfgang, directeur de recherche au CNRS pour une conférence débat « La Méditerranée en surchauffe ».

La journée thématique se tiendra, le mercredi 19 juin, à Saint-André. Les photojournalistes, Idhir Baha et Yacine Bouchahib présenteront leur travail autour des incendies dans les Pyrénées-Orientales. « Les incendies en Méditerranée » seront également l’objet d’une table ronde avec la biogéographe Johanna Faber, et Marion Genet. Enfin, le documentaire « La Camargue, un radeau fragile » sera diffusé lors d’une projection en plein air.

Pour Philippe Kerauffret, l’objectif n’est pas de faire de l’information descendante, mais de donner les clés de compréhension au plus grand nombre. De plus, alors que la question de la replantation des arbres à Saint-André fait débat parmi les victimes, « nous devons mettre en place des choses pour essayer de réparer les conséquences du réchauffement climatique ».

Sans oublier le volet festif du festival Nostre Mar

Comme depuis deux ans, le festival a souhaité développer un volet festif. Au programme, match de foot avec l’association Welcome 66, « quiz féministe » en partenariat avec l’association Idem, dégustation de tapas à La Rabiosa ou initiation au Tango argentin avec Omar Quiroga. Et surtout, la marche des fiertés organisées par le centre LGBT+66.