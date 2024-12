À Perpignan, ce syndicat offre des bons plans aux salariés pour inciter au vote

Article mis à jour le 2 décembre 2024 à 13:21

Depuis le 25 novembre et jusqu’au 9 décembre 2024, les salariés des petites entreprises sont appelés aux urnes. Mais ces élections qui visent à désigner leurs représentants syndicaux pour les quatre prochaines années n’attirent guère les suffrages. En 2021, au niveau national, le taux de participation n’était que de 5,44%. Au niveau local, seuls 1% des salariés appelés à se prononcer ont choisi de voter.

Pour les encourager, le syndicat Force Ouvrière des Pyrénées-Orientales a fait le choix d’offrir à ces salariés l’accès à des prestations équivalentes à celles d’un Comité d’entreprise. En clair, jusqu’à fin 2024, FO66 permet à tous les salariés, syndiqués ou non d’avoir des réductions pour les places de ciné, des bons d’achat, des places de spectacles ou des entrées à des grands parcs d’attractions. Explication avec Jérôme Capdevielle, secrétaire départemental de Force ouvrière 66. Propos recueillis.

Made In Perpignan : « Carte FO66 Avantages », qu’est-ce que cette campagne lancée par le syndicat Force Ouvrière ?

Jérôme Capdevielle : Pour les élections des très petites entreprises de 2024, nous avons décidé de mener une campagne utile pour les salariés. Et au lieu de leur dire simplement « votez FO » en leur expliquant nos revendications diverses et variées, on a préféré avoir une vraie réflexion départementale et utile pour eux. Notre syndicat est déjà bien implanté au sein des entreprises de plus de dix salariés. Ces derniers ont donc accès aux réductions des comités d’entreprise.

Ces CSE (Comité social économique) portent ce qu’on appelle « les œuvres sociales et culturelles ». Cela englobe tout ce qui est lié aux avantages billetterie, pour les voyages, les vacances, et autres choses du même type. Et donc nous avons décidé de lancer la carte FO66 avantages, et je pense que c’est une première au niveau d’une union départementale.

Et jusqu’à la fin de 2024, dans le cadre de ces élections, c’est gratuit pour l’ensemble des salariés, quels qu’ils soient. Ensuite, bien entendu, cette carte va perdurer, mais elle sera réservée à nos adhérents.

Pour nous, c’est un moyen d’apporter un peu de pouvoir d’achat aux salariés, qu’ils soient adhérents ou pas. Et bien sûr, en échange de notre démarche, on espère qu’ils décideront de voter pour nos élus dans le cadre des élections. On leur dit de voter pour notre syndicat qui au-delà de vous épauler, se creuse la tête pour essayer de vous donner du pouvoir d’achat supplémentaire.

Au-delà du syndicat Force ouvrière, les salariés peuvent choisir de voter pour la CGT1, l’Unsa2, la CFTC3, la CGC4 Solidaires, ou la CFDT5…

CGT : Confédération générale du travail, Unsa : Union nationale des syndicats autonomes, CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens, CGC : Confédération Française de l’Encadrement, CGDT : Confédération française démocratique du travail.

Selon le ministère du travail, faire le choix de voter pour ce scrutin est « utile »

Et le gouvernement indique les raisons de l’importance du vote. « Pour être mieux représenté pour négocier votre convention collective (salaires, primes, temps de travail, congés, formations, conditions de travail, etc.), ainsi que dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) qui vous informent et vous conseillent sur vos droits. Pour être mieux conseillé sur vos droits, en tant que salarié d’une très petite entreprise ou employé à domicile, sur les évolutions qui concernent votre branche professionnelle et sur les démarches à effectuer auprès de votre employeur. Et enfin pour être défendu au sein des conseils de prud’hommes. »