C’est la culture qui vient aux quartiers : À Perpignan, le théâtre de l’Archipel fait escale au Vernet

Briser les barrières qui persistent et diffuser la culture directement au sein des quartiers populaires, voilà la nouvelle dynamique qu’insuffle le théâtre de l’Archipel à Perpignan, dans une installation d’ampleur au quartier du Vernet.

« Quand on parle de culture pour tous et pour toutes, voilà, on y est » assure Jackie Surjus-Collet, directrice du théâtre de l’Archipel. C’est une première, la scène nationale vient de décrocher le label « Cité Educative 2025 » pour son projet nomade. À quelques mètres de la conférence de presse, les circassiens s’affairent pour tendre la toile malgré le vent. Sur le terrain de sport de l’école Dagneaux au Moyen-Vernet se monte le vaste chapiteau de la compagnie Rasposo. Le spectacle Hourvari ne se tiendra pas dans le prestigieux Grenat mais au milieu du quartier prioritaire.

« Dans ce monde chaotique, et j’ai volé cette phrase à Edouard Glissant, on ne transformera pas le monde si on ne transforme pas les imaginaires. »

Ainsi, au-delà des quatre représentations de ce cirque qui mêle acrobatie, théâtre et poésie, un projet d’école et de quartier se construit. 444 jeunes seront touchés directement, dont des enfants de l’école Dagneaux et du collège Pagnol, ou encore des espaces Adolescence Jeunesse des quartiers Vernet-Salanque et Bas-Vernet.

Plongée dans les coulisses du cirque pour les enfants de l’école

Dès l’installation du cirque, les enfants vont prendre des photos, interviewer les artistes et tenir un journal de bord, pour mobiliser diverses compétences durant tout le trimestre. Comment est-ce qu’on installe un chapiteau, les coulisses du quotidien des circassiens, les défis techniques…

Déjà, avec une cour de récréation donnant sur l’emplacement du cirque, on aperçoit les élèves agglutinés contre les grilles, ne perdant pas une miette de ces caravanes qui manoeuvrent, ou de cette piste de bois que l’on assemble à la manière d’un puzzle. Le travail serait incomplet sans l’immersion artistique. Ils bénéficieront aussi d’ateliers de pratique, d’abord en voltige avec la compagnie Rasposo, puis sur d’autres thèmes avec la compagnie locale Les Mains Blanches.

Marie Molliens est la directrice artistique de la compagnie Rasposo. « Pour moi c’est très important, cette démarche. La semaine dernière, on était dans le centre-ville de Paris et là nous sommes dans un quartier prioritaire de Perpignan. C’est un spectacle d’envergure qui a à peine un an, on a douze personnes au plateau. C’est acrobatique avec de la grande performance. »

Sans oublier de la musique en direct avec présence d’un orchestre. Le spectacle Hourvari traitera du thème de la manipulation, en utilisant le corps à la manière d’une marionnette, avec en filigrane l’histoire de Pinocchio.

« C’est plus qu’un simple divertissement »

L’installation du cirque dans le quartier a déclenché fierté et solidarité. Le Super U local a offert son parking pour que les spectateurs puissent stationner et tous sont impatients des représentations. « C’est plus qu’un simple divertissement » indique la sous-préfète Nathalie Vitrat en charge de la cohésion sociale, évoquant la participation de l’Etat au projet.

« C’est aussi aller vers l’art, vers une ouverture, des émotions. On répond à cet objectif d’aller vers des jeunes qui, parfois, ne vont pas au théâtre, ne vont pas au cirque. C’est le cirque qui vient à eux. »

Toujours dans le cadre de l’Archipel Nomade et de la Cité Educative, un spectacle pour plus jeune public se tiendra en juin près du lycée Maillol, intitulé « Un sommeil de loup ». Il s’agit, peu à peu, de proposer toujours plus de culture dans la diagonale du Vernet. Et pourquoi pas candidater à nouveau à ce type de label lors de prochaines saisons…

Les représentations du spectacle Hourvari :



Terrain de sport de l’école Dagneaux, boulevard Desnoyés à Perpignan



Samedi 27 septembre à 20h30

Dimanche 28 septembre à 16h30

Mardi 30 septembre à 19h

Mercredi 1er octobre à 20h30



30 euros en tarif plein, 15 euros pour les tarifs réduits (lien ici)

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.