À Perpignan, des travaux sèment la discorde et le collectif « Les voisins du Palais » est en colère

Réunis en collectif, « Les voisins du Palais » des Rois de Majorque sont « en colère ». Malgré les dizaines de réunions organisées autour de ce réaménagement d’ampleur à Perpignan, les habitantes et les habitants de ce quartier ont l’impression de ne pas être entendus et encore moins écoutés.

Au nom du collectif, Sabine est lasse des réunions et surtout des décisions qui sont actées à la fin et qui ne prennent pas forme sur le terrain. « Nous avons été sollicités sur les plans et malgré nos retours nous avons découvert des plans d’occupation radicalement différents des projets qui nous avaient été présentés. Le dialogue n’était donc que de façade. Les travaux ont débuté sans préavis et aujourd’hui nous subissons encore un manque cruel d’informations. »

Fin avril, Sabine et ses voisins ont eu la désagréable surprise de constater, que sans aucune information, le stationnement y compris pour les habitants, était interdit jusqu’à la fin 2025. « Impossible de s’organiser en si peu de temps. Par ailleurs la mairie a refusé de réfléchir à une offre de stationnement compensatoire pour les résidents perdant l’accès à leur garage », précise Sabine. Questionné sur ce point, Frédéric Guillaumon, élu en charge des « grands travaux » à la mairie, se désole que ces Perpignanais aient été contraints de saisir la presse. « Je préférerais, qu’un riverain m’interpelle. Comme ça m’arrive en ville. Moi, je suis en ville, j’habite en ville et je me promène à vélo et quand il y a quelque chose, on sait me le dire. »

Force est de constater que dans ce dossier, les riverains n’ont pas su, ou pu, taper à la bonne porte. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir essayé d’interpeller, les ouvriers, l’ingénieur en charge, la police municipale, la mairie de quartier, mais visiblement sans résultat tangible sur leur quotidien.

Une requalification d’ampleur pour l’avenue des Baléares et le quartier du Palais des Rois de Majorque

L’adjoint de la mairie n’en démord pas, « il y a de très belles choses dans ce projet ». Et effectivement, la transformation globale du quartier débute par les canalisations, l’éclairage public, mais aussi, la réfection de la chaussée, des trottoirs, la création d’une piste cyclable, d’une voie de bus, la modification des sens de circulation, ou la plantation de 80 arbres ; bref, une véritable « reconquête urbaine » selon la mairie. Les travaux qui s’étalent de juillet 2024 à fin 2025 s’inscrivent dans une enveloppe de plus de 3,3 millions d’euros, dont près de la moitié à la charge de la ville de Perpignan. Selon la note de presse, les différentes phases de travaux mises en place ont vocation à assurer « une véritable transformation apaisée de l’avenue des Baléares ».

Mais les enjeux sont grands dans ce quartier. Deux écoles, une privée et une publique, un monument historique drainant de nombreux visiteurs, le Palais des Rois de Majorque, et une avenue rectiligne non refaite depuis plus de 50 ans, précise Frédéric Guillaumon. Selon l’adjoint, quand le maire décide des travaux, les services prennent attache auprès d’un technicien qui réfléchit sur les besoins du quartier en matière de restructuration et propose un ou plusieurs scénarios. « En parallèle, nous organisons des réunions avec les riverains pour essayer de nous rapprocher au plus près de leurs demandes et de leurs besoins. » L’élu concède que le dialogue avec les citoyens est parfois compliqué.

« Vous savez des fois vous avez 30 riverains et autant de demandes différentes. L’idée est de faire le moins de mécontents possible. »

Un dialogue difficile entre les riverains et la mairie de Perpignan

Si Frédéric Guillaumon assure n’avoir été saisi d’aucune demande de la part des gens du quartier, les griefs sont importants. Outre les désagréments du stationnement anarchique, des défauts structurels pouvant entraîner des inondations dans les maisons sont signalés par mail au chargé de mission et à l’élue du quartier. À ce jour, aucune réponse satisfaisante n’a été apportée, se désole Sabine.

Choix du revêtement des trottoirs, des essences d’arbres, en 2024, les riverains font remonter à la mairie plusieurs divergences entre les demandes et les plans proposés. « Les voisins de l’avenue des Baléares ont pris connaissance du nouveau plan communiqué par les services techniques de la ville de Perpignan. Nous constatons que le plan DCE* de février 2024 est très différent du plan DCE de janvier 2023. Nous découvrons donc avec surprise ces changements qui n’ont jamais été évoqués lors des différentes réunions. » Le document liste les divergences, avant de conclure « Les voisins du Palais attendent une réponse constructive à ces désaccords avant la réunion de présentation du projet par la mairie de Perpignan et le début des travaux… »

Aujourd’hui, Frédéric Guillaumon invoque tour à tour des motifs administratifs et/ou budgétaires, mais dans les faits, et malgré des tracts d’information distribués dans les boîtes à lettres des personnes impactées, il est clair que le dialogue entre les services et les habitants et habitantes de ce quartier semble bel et bien difficile.

*DCE : le dossier de consultation des entreprises regroupe l’ensemble des pièces sensées définir les besoins et les attentes éclairer les marchés publics.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.