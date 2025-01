Vote au Conseil municipal : L’ancien adjoint à la propreté de Perpignan a-t-il rejoint l’opposition ? 

Article mis à jour le 15 janvier 2025 à 17:39

Ce 15 janvier 2025, le conseil municipal de Perpignan était réuni avec – à l’ordre du jour – le vote à bulletin secret des élus qui représenteront Perpignan dans le nouveau conseil de la communauté urbaine. Pour cause d’intégration d’une 37e commune, Perpignan Méditerranée Métropole doit réélire l’ensemble de ses 88 représentants.

Résultat du vote à bulletin secret du 15 janvier 2025 : La liste de la majorité de Louis Aliot fait élire 28 conseillers communautaires, huit pour l’opposition, et deux élus indépendants. Pour rappel, depuis 2020, le groupe de Louis Aliot à PMM comptait 29 élus, et l’opposition 11 élus. Parmi les surprises du scrutin, la procuration de Rémi Génis, adjoint à la propreté de Perpignan jusqu’en décembre 2024. Contacté par téléphone, l’ancien adjoint affirme ne pas avoir rejoint l’opposition pour autant. Il souhaite rester libre et surtout en accord avec ses convictions et nous a détaillé sa position.

Pourquoi réélire les conseillers communautaires de Perpignan Méditerranée Métropole ?

Depuis le 24 juin 2024, la commune de Corneilla-la-Rivière est venue grossir les rangs de l’intercommunalité qui, jusque-là, regroupait 36 villes. De ce fait, les habitants de la nouvelle entrante doivent choisir un ou une élue pour siéger en leur nom. De plus, la commune de Canohès – ayant changé de strate démographique – gagne un ou une représentante parmi les 88 conseillers communautaires de PMM.

Ces ajustements, rendus obligatoires par la législation en vigueur, impliquent une réduction de la représentation de Perpignan, passant de 40 à 38 élus sur les 88 que compte le conseil communautaire de PMM.

Le résultat des votes du conseil municipal de Perpignan

Le conseil municipal de Perpignan de ce 15 janvier était en grande partie consacré à l’élection des conseillers communautaires et les élus ont eu le choix entre trois listes. Celle de Louis Aliot, « Perpignan, l’avenir en grand », présentait 29 candidats. Chantal Bruzi et Pierre Parrat, qui ont claqué la porte du groupe d’opposition fin 2024, proposaient une « liste des indépendants » avec seulement leurs deux noms. Enfin, le groupe d’opposition « Perpignan pour vous » mené par Christine Gavaldat-Moulenat présentait la dernière liste avec neuf noms.

Si la logique voudrait que la liste de Louis Aliot fasse le plein des 42 élus de la majorité, dans les faits, seulement 38 ont glissé un bulletin pour « Perpignan, l’avenir en grand » et deux ont glissé ont voté blanc. « Les indépendants » recueillent trois votes et celle de « Perpignan pour vous », onze alors que le groupe d’opposition compte dix membres.

L’ancien adjoint à la propreté de Perpignan a-t-il rejoint l’opposition ?

Mais alors qui a voté pour les opposants de Louis Aliot ? La dernière défection en date de l’équipe originelle de Louis Aliot fut celle de l’élu à la propreté Rémi Génis. En décembre 2024, ce dernier avait démissionné de ses délégations, mais pas seulement. En ce début 2025, il a donné son pouvoir à Marie Bach. Pour rappel, l’ancienne adjointe aux finances, a quitté la majorité il y a plus d’un an. À ce jour, selon Bruno Nougayrède, Marie Bach est inscrite dans le groupe d’opposition.

Rémi Génis nous confirme avoir donné sa procuration à son ancienne collègue avec qui « il a gardé de très bons rapports ». À propos de sa place en 29e position, il affirme qu’il s’agissait d’un siège éjectable. « C’était purement stratégique de leur part, du marketing pour servir leurs propres intérêts. » Quant à ses rapports avec la majorité, Rémi Génis confie : « vue la lettre de démission que j’ai faite, c’est clair que je ne veux rien avoir à faire avec cette majorité dont je ne cautionne pas le fonctionnement. »

Membre de l’opposition, Philippe Capcié a pour sa part questionné le maire en séance : « Je relève que Monsieur Génis figure à la 29e place sur votre liste majoritaire. Et qu’il a par ailleurs, et cela peut paraître contradictoire, remis une procuration pour son vote à Madame Bach. Monsieur Génis a-t-il ou pas formellement fait acte de candidature pour être présent sur votre liste ? Si ce n’est pas le cas, c’est un peu gênant et cela pourrait porter atteinte à la sincérité de ce scrutin. »

Louis Aliot de rétorquer : « Nous n’avons de Monsieur Génis que la démission de son poste d’adjoint. Donc, implicitement, il fait toujours partie du groupe de la majorité. Et cela même s’il a donné le pouvoir à Mme Bach ! »