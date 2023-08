Photojournalisme : qui sont les lauréats 2023 du festival Visa pour l’Image ?

Depuis 35 ans, le festival international de photojournalisme expose les images des photojournalistes du monde entier. Au-delà des expositions et projections, Visa pour l’Image a également vocation à soutenir ces piliers de l’information que sont les photographes.

Le fondateur de Visa pour l’image a fait le calcul, chaque année, via bourses et prix, les partenaires du festival contribuent à la création de photoreportages informatifs à hauteur de 150.000€. Cet article sera régulièrement mis à jour avec les nommés et les gagnants des prix et bourses de Visa pour l’Image 2023.

Le prix de la ville de Perpignan est décerné à Emily Garthwaite pour « Didjla : voyage le long du Tigre »

Fin juin, pour la dix-septième année consécutive, des directeurs photo de magazines internationaux ont désigné le lauréat du Visa d’or de la Ville de Perpignan Rémi Ochlik. Ils ont voté pour le jeune photographe de l’année qui, selon eux, a produit en 2022-2023 le meilleur reportage publié ou non. Ce Visa d’or doté par la Ville de Perpignan de 8000€ est décerné à Emily Garthwaite pour son travail en Irak, « Didjla : voyage le long du Tigre ».

En 2022, c’est le photographe pour Le Monde Lucas Barioulet qui avait reçu le prix Rémi Ochlik pour son reportage réalisé à Marioupol en Ukraine. Lucas Barioulet a voulu rendre compte du quotidien des habitants en temps de guerre.

Le Prix Camille Lepage 2023 est décerné à Cinzia Canneri

Chaque année depuis 2014, l’association fondée seulement quelques mois après le décès de Camille Lepage lors d’un reportage en République centrafricaine, soutient, accompagne et encourage un photojournaliste engagé dans un projet à long terme. L’association Camille Lepage décerne son prix 2023 à Cinzia Canneri. La dotation de 8.000 € financée par la Saif* permettra à Cinzia Canneri de poursuivre son travail de reportage sur les violences infligées aux femmes dans le Tigré et en Érythrée, en temps de conflit et de paix. Elle enquêtera sur les conséquences à moyen et long terme de la violence sur leur vie et leurs perspectives d’un avenir meilleur.

En 2022, c’est Rebecca Conway qui avait reçu le prix Camille Lepage pour son projet de reportage sur les conséquences de la guerre civile sur la santé mentale au Sri Lanka.

Le prix Pierre et Alexandra Boulat est décerné à Paolo Manzo pour « Naples la ville invisible »

Depuis 2015, le prix Pierre et Alexandra Boulat, parrainé par La Scam (société de gestion collective des auteurs multimédia), est destiné à aider un photographe à réaliser un projet de reportage original.

Le prix, doté de 8 000 euros, sera remis au lauréat de 2023, Paolo Manzo. Il lui permettra de poursuivre sa couverture photographique de «Naples, la ville invisible», en s’efforçant de donner une forme visible au côté sombre et dramatique de l’inégalité financière, de l’injustice sociale et de la ségrégation urbaine si répandues à Naples.

Le lauréat 2022 c’est le travail de Laura Morton intitulé «Wild West Tech» qui avait état mis à l’honneur.

Le Visa d’or humanitaire 2023 est décerné à Federico Rios Escobar

Créé en 2011, le Visa d’or humanitaire du Comité International de la Croix Rouge récompense chaque année un photojournaliste professionnel ayant couvert une problématique humanitaire. Cette année, le thème de ce concours portait sur la migration et les populations déplacées, réfugiées ou exilées.

En 2023, le prix doté de 8.000€ est décerné à Federico Rios Escobar. Réalisé entre septembre 2022 et mars 2023, son travail illustre avec force les conditions de vie des migrants tentant la traversée de la région du Darién, qui relie l’Amérique du Sud à l’Amérique du Nord, passage obligé pour les migrants qui tentent d’atteindre les États-Unis.

À propos de ce prix, le photographe déclarait en juin 2023 : «Ce prix est la reconnaissance de mon travail. Je suis très heureux et fier que mes photos arrivent à témoigner des tragédies qui se déroulent dans cette région, le Darién, où des milliers de migrants risquent chaque année la traversée de la jungle. Cette reconnaissance est très importante pour un photographe. Cela aide à rendre visibles encore plus ces images. Ces histoires que nous racontons doivent inviter à discussion et à réflexion. C’est ce que nous, photojournalistes qui travaillons sur des sujets humanitaires, recherchons, pour mettre face à leurs responsabilités, les décideurs et les gouvernements. Qu’ils mettent en place des mesures concrètes pour aider toutes ces personnes.»

Quels nommés pour le Visa d’or News soutenu par le département des Pyrénées-Orientales ?

2023, marquera le quatrième anniversaire du soutien du département des Pyrénées-Orientales aux prix de Visa pour l’Image. Le département dote le prix du Visa d’or news à hauteur de 8.000€. Les nommés pour l’édition 2023 sont :

En 2022, c’est le Evgeniy Maloletka de l’agence Associated Press qui avait reporté le visa d’or news doté de 8.000€ pour son reportage sobrement intitulé «Mariupol, Ukraine».

Visa d’or magazine décerné par la région Occitanie, qui sont les nommés ?

Depuis seize ans, la Région Occitanie accompagne le festival Visa pour l’image en dotant le Visa d’or magazine de 8.000€. Les nommés pour le prix 2023 sont :

En 2022, c’est le photographe Brent Stirton de l’agence Getty Images qui avait remporté le visa d’or magazine pour le reportage réalisé pour National Geographic. «Viande de brousse à l’origine des épidémies»

*La Saif est la société française de gestion collective des auteurs originaux d’œuvres visuelles dans les domaines de l’architecture, du design, du dessin, du travail en trois dimensions, de l’illustration, de la bande dessinée, de la peinture, de la photographie et de la sculpture.