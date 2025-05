« Pirineus Orientals, sí, Catalunya Nord també » — El nou director de la Generalitat a Perpinyà reafirma la catalanitat del territori

Article mis à jour le 24 mai 2025 à 14:55

A Perpinyà, Albert Piñeira i Brosel, nou director de la Casa de la Generalitat, va afirmar aquest dimecres 21 de maig de 2025 que utilitzarà «amb normalitat» el terme “Catalunya Nord” per designar els Pirineus Orientals. Una posició que contribueix a calmar les aigües després de la polèmica generada pel seu predecessor.

Des del seu nomenament al capdavant de la delegació catalana a Perpinyà, Albert Piñeira i Brosel ha marcat una ruptura notable. Exalcalde de Puigcerdà, profundament impregnat de la realitat transfronterera, reivindica sense embuts l’ús del terme “Catalunya Nord” per parlar del departament dels Pirineus Orientals. Una denominació que no havia generat mai problemes fins al nomenament del seu predecessor Christopher Daniel Person, destituït l’any 2024 precisament pel seu rebuig a fer servir aquesta expressió.

Un reconeixement polític del vincle històric

Intervenint davant un auditori compost per càrrecs electes i representants d’entitats reunits a la Casa de la Generalitat, Albert Piñeira va marcar d’entrada les línies mestres del seu mandat. «Som la delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Nord. Els Pirineus Orientals, sí, però Catalunya Nord també.»

Tot i que el nou director no posa en qüestió que aquest territori forma part de l’Estat francès, recorda que compartim «vincles comuns històrics, culturals i lingüístics des de fa molts segles. I que l’ús del qualificatiu Catalunya Nord no hauria de molestar ningú.»

Un gir després de la sortida de Christopher Daniel Person

L’actitud de Piñeira contrasta amb la del seu predecessor, Christopher Daniel Person, la reserva terminològica del qual va ser criticada, fins i tot a Barcelona. A l’època, el seu rebuig a utilitzar “Catalunya Nord” havia estat percebut com una desconnexió respecte a les realitats culturals del territori. La seva sortida prematura, el 2024, no va ser comentada oficialment, però la divergència sobre aquest punt era coneguda.

Albert Piñeira, per contra, assumeix una aproximació de proximitat i de territori, hereva de la seva experiència com a càrrec electe en un municipi transfronterer. Té la intenció de multiplicar els partenariats institucionals, especialment amb les municipis catalans del sud, i defensa una intensificació dels intercanvis econòmics, culturals i lingüístics.

Quinas prioritats per el nou director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà ?

L’aprofundiment de la cooperació transfronterera, el suport directe als promotors de projectes catalans i la reactivació de les activitats culturals son els tres eixos principals del nou director. Piñeira té la intenció, en particular, de convertir la Casa en una finestreta de proximitat capaç de gestionar i concedir directament ajuts i subvencions, amb l’objectiu de simplificar els tràmits. També preveu reprendre les classes de català, interrompudes des de fa anys, amb el suport dels departaments de Presidència i de Política Lingüística de la Generalitat. Finalment, Albert Piñeira vol reforçar la presència territorial de la Casa mitjançant visites als municipis del departament, mostrant així una voluntat decidida de “fer territori” i adaptar-se a les realitats locals.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.