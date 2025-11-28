Article mis à jour le 28 novembre 2025 à 09:23

POL est une application mobile au format quotidien et accessible. Elle se donne pour objectif de redonner de la lisibilité à la vie parlementaire, en réduisant la distance entre les citoyens et l’actualité législative. Pol mise sur l’interactivité des votes, la transparence des positions des députés et une neutralité revendiquée. L’application propose une nouvelle manière, simple et directe, de suivre et de comprendre la vie politique. Éloïse Sicre, sa cofondatrice, est originaire de Céret dans les Pyrénées-Orientales.

Le principe est simple : chaque jour, une question, un vote. Tous les matins, Pol envoie une alerte sur le smartphone de ses utilisateurs avec sa question du jour, les invitant à se prononcer comme le font les députés. La question est soit en lien avec un texte de loi examiné à l’Assemblée, soit avec une thématique à la une de l’actualité politique. Chaque question est accompagnée d’une explication contextualisée. Le but : permettre aux citoyens de mieux comprendre les dessous des thématiques abordées dans l’hémicycle ou dans le débat politique et médiatique.

« L’application permet à tout le monde de suivre l’actualité politique et de se prononcer quotidiennement sur les sujets qui font l’actualité législative », explique Éloïse Sicre, qui a grandi à Céret et cofondé l’application avec Eloi Ardail.

Exemple concret avec la question du 18 novembre. L’intitulé était : « Faut-il, selon vous, doubler le taux de la taxe Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ? ». Le texte contextuel expliquait que les députés devaient se prononcer sur le passage de 3 à 6% du taux de la taxe sur les services numériques. Et les utilisateurs de l’application étaient ensuite invités à se prononcer. Dès le lendemain, l’application assure le suivi, informe l’utilisateur si la proposition a été adoptée ou rejetée et montre en un coup d’oeil ce qu’a voté le/la député(e) de sa circonscription.

Lutter contre la défiance envers les institutions et les élus

Pol est né en 2023, pendant les contestations contre la réforme des retraites. Les deux cofondateurs sont alors étudiants à Sciences-Po Lille et observent l’éloignement croissant entre les citoyens et les institutions. « Eloi avait déjà eu des expériences de collaborateur parlementaire et moi, j’étais en stage à la mission French Tech (un incubateur de startups rattaché au ministère de l’Économie). Je voyais les innovations qui émergeaient mais aucune ne touchait directement à la politique. Alors qu’il y a justement un réel besoin d’innover dans ce secteur-là, parce qu’on voit bien qu’il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien », détaille Éloïse Sicre.

Pol sera leur réponse à la fatigue démocratique. « La défiance envers les institutions entraîne un manque de confiance envers les élus et la représentation, en particulier la représentation parlementaire. Donc nous nous sommes dit que l’une des solutions était de permettre aux citoyens de voir réellement ce que faisaient leurs députés ». L’idée d’une application qui proposerait de suivre l’agenda législatif, tout en proposant aux citoyens d’être acteurs, fait son chemin.

Les deux fondateurs s’associent alors avec un studio de développement pour créer une application à l’esthétique épurée, sobre et lisible. Et pour le fond, Éloïse Sicre et Eloi Ardail rédigent eux-mêmes les questions quotidiennes, sans intelligence artificielle. « Proposer chaque jour une question nécessite une veille tout autant législative que médiatique. L’objectif est de toujours trouver des questions qui créent le débat ». Et pour expliquer le contexte, Pol propose un ton factuel, sobre et neutre. Une approche qui tranche quelque peu avec l’hystérie ambiante et le traitement souvent enflammé de l’information et des débats politiques.

Développement de consultations locales

« On voulait recréer ce qu’on pourrait appeler une démocratie permanente, poursuit Éloïse Sicre. Parce qu’actuellement, on a un peu l’impression d’être dans une démocratie qui ne l’est justement pas. Et dans laquelle on est juste convié à des élections, une fois tous les deux ans ou tous les trois ans, selon le contexte politique ».

L’idée de Pol consiste donc à remettre le vote dans le quotidien des Français. Et la proposition plaît. Pol compte plus de 300 000 téléchargements et 7000 utilisateurs l’utilisent quotidiennement. « La proposition ressemble grandement au modèle suisse, où la question des référendums est primordiale et où la démocratie est réellement participative. En France, on pourrait développer cet aspect là. On se rend compte que, sur l’application, ça marche très bien. Les gens sont demandeurs et adorent se prononcer sur les questions qui les touchent quotidiennement, tout autant à l’échelle nationale que locale ».

Le modèle économique de l’application repose justement sur le développement de consultations localisées. « On propose nos services à disposition des députés, des maires, moyennant un abonnement », précise Éloïse Sicre. Les élus peuvent ainsi l’utiliser localement pour informer sur un projet et solliciter l’avis de leurs administrés au travers d’une consultation menée à l’échelle d’une circonscription ou d’une ville. « On a mis en place des opérations de ce type avec plusieurs députés. Et aussi avec des ministres à l’échelle nationale. Pol devient alors l’intermédiaire entre l’élu et le citoyen ».

Dans les Pyrénées-Orientales, l’application n’est pas encore très sollicitée par les élus. « De par mes racines, j’aurais à cœur que l’application soit utilisée à l’échelle du département. Les maires pourraient s’en saisir pour mener des consultations par exemple ».

Un prix prestigieux et une rencontre avec Emmanuel Macron

En attendant, Pol poursuit son développement au niveau national et désormais européen. Au mois d’octobre, Éloïse Sicre et Eloi Ardail ont en effet remporté un hackathon contre la désinformation, organisé en partenariat avec Google et l’ONG Think Young. Ce prix, doté de 200 000 euros, va leur permettre de perfectionner l’application avec de nouvelles fonctionnalités et de s’étendre à de nouveaux pays.

A cette récompense technique et financière s’ajoute également un couronnement symbolique. Lors de la rencontre organisée, le 19 novembre dernier, entre les lecteurs du quotidien La Voix du Nord et le président Emmanuel Macron, autour du thème « La démocratie à l’épreuve des réseaux sociaux et des algorithmes », Pol a été présenté au président de la République. Emmanuel Macron a félicité les fondateurs de l’application pour leur initiative qui vise à trouver des solutions contre les fake news et la déstabilisation de la société française et de la République. « Il a également salué le fait que nous agissions à l’échelle française, parce que les réseaux sociaux sont presque tous d’origine étrangère. Ce qui pose la question de la souveraineté numérique en France ». Un autre enjeu majeur.

Développer les questions locales

Les élus et collectivités intéressé(e)s par la mise en place de consultations locales, à l’échelle d’une ville ou d’une circonscription peuvent s’adresser à contact-pol-app.fr

