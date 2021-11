Pol’Hebdo du 12 novembre l Hebdomadaire politique des Pyrénées-Orientales

Au programme de ce pol’Hebdo ? Élection de Laurent Gauze à la CCI des Pyrénées-Orientales. L’hommage du RN à de Gaulle, une contradiction selon l’historien Jean-Noël Jeanneney. EELV66 alerte sur la pérennité du Puigmal. Le 20 novembre, manifestation « Nous Toutes ». Et le PCF66, la CGT et FSU se mobilisent pour l’emploi et le pouvoir d’achat.

♦ Laurent Gauze nouveau président de la Chambre de commerce d’industrie des Pyrénées-Orientales

Appelés à renouveler leurs représentants, 19,04 % des professionnels des Pyrénées-Orientales se sont mobilisés pour élire la seule liste en lice. À la tête de la liste « Créons demain », Laurent Gauze, élu municipal à Rivesaltes et vice-président de la Communauté urbaine, succède à Bernard Fourcade. Malgré l’absence de concurrent, les 42 colistiers ont mené une campagne assidue. Laurent Gauze s’inscrit dans les pas de l’héritage de Bernard Fourcade, dont il était lui-même élu. Selon Laurent Gauze, l’équipe de Bernard Fourcade « a mis en place des outils innovants, elle a œuvré pour rendre notre « Maison » encore plus accessible, attractive, performante ».

Laurent Gauze et les nouveaux élus déclarent vouloir s’inscrire dans la continuité, avec une équipe renouvelée pour « affronter efficacement le monde d’après ». Le chef d’entreprise dans l’hôtellerie entend « relever les défis de la transition numérique, écologique, de l’innovation, de la formation, et de l’économie bleue, dans le cadre d’une proximité toujours plus proche de nos activités« .

♦ Hommage du RN à De Gaulle – L’historien Jean-Noël Jeanneney évoque « une contradiction » dans l’émission C’à vous

Au surlendemain de l’hommage rendu au Général de Gaulle par une grande partie de présidentiables de droite, l’emission de France 5 C’est à vous recevait l’historien Jean-Noël Jeanneney. Il répondait à la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine sur les hommages rendus pour l’anniversaire de la mort de Charles de Gaulle.

« S’il s’agit de rendre hommage à cette magnifique figure dans sa complexité, bravo ! (…) Il y un cas tout à fait frappant, c’est celui de Madame Le Pen, candidate du Rassemblement National. Nous nous rappelons comment Monsieur Aliot, actuel maire de Perpignan, allait régulièrement déposer une gerbe sur la tombe de Bastien Thiry. Je vous rappelle que c’est l’homme qui a cherché à tuer le Général de Gaulle. Et qu’il a presque réussi, le 22 aout 1962 au Petit Clamart. Ce genre de contradiction, je laisse ceux qui les portent les gérer ».

“S’il s’agit de rendre hommage [au Général de Gaulle] bravo, mais si c’est une façon de s’en servir… Il y a un cas tout à fait frappant, c’est celui de madame Le Pen.”

♦ EELV66 alerte sur la pérennité de la réouverture de la station du Puigmal

Le parti écologiste, par la voix de son porte-parole, David Berrué se réjouit de la réouverture du Puigmal. « Des emplois ont été créés. Des prestataires locaux sont impliqués. La sensibilité des investisseurs de « Puigmal 2900 » aux questions environnementales est avérée ». Néanmoins, EELV66 appelle les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités, afin de ne pas décevoir les espoirs. Et que le pari soit pérenne, autant commercialement que sur le volet éthique.

Les verts pointent 3 points d’attention :

• 1- S’agissant de l’accès au site , EELV en appelle au Conseil départemental et à la Région ; afin de favoriser « les mobilités douces » et « si possible décarbonées ».

S’agissant de , EELV en appelle au Conseil départemental et à la Région ; afin de favoriser • 2- « L’avenir du site (…) passe par sa renaturation partout où cela se justifie . Cela implique le démantèlement des remontées mécaniques obsolètes « .

• 3- EELV66 souhaite que « Puigmal 2900 » se fasse en partenariat avec le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Objectif ? « La sensibilisation du public au respect de l’environnement dans une zone de montagne ».

♦ Manifestation #NousToutes samedi 20 novembre à Perpignan

Les manifestations #NousToutes approchent. Celle organisée par le collectif NousToutes 66 se lancera samedi 20 novembre à 15h de la Gare de Perpignan (place Salvador Dali). Nouveauté 2021 : afficher sa présence à la manifestation sur Instagram. Le filtre Instagram pour annoncer votre participation à la manifestation #NousToutes est sorti. Cliquez ici depuis votre téléphone pour y accéder. Le mouvement repostera les stories avec le tag @noustoutesorg

Afin d’inciter les citoyens à se mobiliser, le collectif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles rappelle quelques chiffres du quotidien en France en 2021 :

– 100 féminicides depuis le 1er janvier ;

– 1 femme violée toutes les 7 min ;

– 6,7 millions de personnes victimes d’inceste ;

– 80% des élèves trans victimes de harcèlement.

♦ Le PCF66 se mobilise « contre le chômage et la précarité »

Le parti communiste dénonce le recul de l’emploi stable au bénéfice d’emplois précaires et mal rémunérés. Dans le cadre de l’élection présidentielle, le candidat du parti communiste a décidé de faire de cette question un enjeu majeur. « Ils travaillent à construire des solutions d’espoir« . Fabien Roussel les présentera lors d’une grande initiative le 21 novembre à Paris. Dans le cadre de cette démarche, le PC a souhaité convier les syndicats CGT et FSU à une table ronde sur l’emploi et le pouvoir d’achat. Le PCF66 appelle à la mobilisation ce 18 novembre à 17h30 devant la préfecture.

