Pol’Hebdo du 29 octobre l Hebdomadaire politique des Pyrénées-Orientales

Au programme de ce pol’Hebdo ? Début des grandes manœuvres pour les législatives de 2022. Carole Delga présidente de La Compagnie des Pyrénées. Et Jalil Benabdillah, vice-président d’AD’OCC. Le mouvement Agissons change de patron, et Canet imagine son avenir pour 2040.

♦ Législatives 2022 – Les Républicains 66 ont leurs candidats

Le parti Les Républicains a annoncé cette semaine ses candidats investis pour les 4 circonscriptions des Pyrénées-Orientales. La présidente des LR66 nous confie que le président des LR, Christian Jacob « veut que l’ensemble des investitures soient bouclées avant le congrès. Le parti doit être fin prêt et uni derrière son candidat pour son grand meeting prévu le 11 décembre ». Christine Gavalda-Moulenat nous indique que dans ce calendrier, les Français pourront parler des idées et de la stratégie des Républicains autour du dîner de Noël.

1ère circonscription. Christine Gavalda-Moulenat est la candidate investie . Elle se lance sur une circonscription qu’elle connait bien. En effet, elle avait déjà fait campagne en 2017 en tant que suppléante du candidat Daniel Mach. Le maire de Pollestres candidat qui manqua la qualification pour le second tour de quelques voix. C’est finalement, le candidat fraichement rallié à l’écurie En Marche, Romain Grau, qui l’emportera en duel face au candidat du Front National.

2ème circonscription. La CNI a choisi d'investir David Bret . Le délégué Les Républicains battra la campagne sur la seule circonscription aux mains du Rassemblement National. En 2017, Louis Aliot avait remporté l'élection face à Christine Espert, candidate investie par En Marche. Depuis l'élection de Louis Aliot à la mairie de Perpignan, c'est Catherine Pujol qui est la députée.

Laurence Martin est la candidate LR sur 3ème circonscription . Elle a été choisie parmi 3 candidats. La députée sortante En Marche est Laurence Gayte.

Le maire de Palau-del-Vidre sera quant à lui le candidat LR sur la 4ème circonscription. Le député sortant En Marche est Sébastien Cazenove.

Archives – Christian Jacob – Perpignan Février 2020

♦ Carole Delga élue présidente de la « Compagnie des Pyrénées »

La présidente réélue à la tête de la Région en juin dernier Delga est désormais également présidente la Compagnie des Pyrénées. Objectif ? « Faire entrer les Pyrénées dans le tourisme du 21e siècle, un tourisme plus durable, plus innovant et plus solidaire. La structure interrégionale dédiée à l’accompagnement stratégique et financier des stations de montagne doit, selon Carole Delga, « monter en puissance face notamment aux défis du changement climatique ». Pour Carole Delga il faut développer « un tourisme qui tient compte des enjeux liés au changement climatique ainsi que des nouvelles aspirations des touristes et usagers de la montagne« . La Compagnie des Pyrénées intervient ainsi à 3 niveaux: mutualisation des moyens, commercialisation et investissement dans les stations. Carole Delga, devenue, selon le JDD, « l’un des plus solides espoirs du PS » entend également « préserver les emplois et la dynamique économique de ces territoires ».

Avec la Compagnie des Pyrénées, nous poursuivrons le développement du tourisme du 21e siècle, plus durable, plus innovant et plus solidaire.

L’impact de la crise sanitaire sur nos stations nous oblige à travailler de plus belle pour préserver l’emploi et la dynamique économique. pic.twitter.com/9IeFtWxc1z — Carole Delga (@CaroleDelga) October 28, 2021

♦ Jalil Benabdillah, succède à Nadia Pellefigue en tant que vice-président de Ad’Occ

La présidente de l’agence de développement économique régionale reste Carole Delga. Le conseil d’administration réuni le 27 octobre dernier a désigné son nouveau vice-président, Jalil Benabdillah, vice-président région au développement économique. Il déclarait à l’issue de cette nomination.

Jalil Benabdillah, vice-président d’AD’OCC : « AD’OCC est le bras armé de la Région Occitanie en matière de développement économique, et la porte d’entrée régionale des entreprises, des créateurs et des territoires de la région qui souhaitent faire aboutir un projet porteur de valeur et d’emploi. L’accompagnement à 360° d’AD’OCC concilie écologie et économie et concerne aussi bien les grandes et les petites entreprises régionales. AD’OCC offre aux entreprises et aux territoires un gain de temps précieux, en mobilisant sur chaque dossier ses ressources internes et les expertises externes nécessaires à leur réussite. En 2020, ce sont 5 577 entreprises du territoire qui ont été accompagnées par AD’OCC ».

.@ADOCC_ est le bras armé de la Région @Occitanie en matière de développement économique, et la porte d’entrée régionale des entreprises, des créateurs et des territoires qui souhaitent faire aboutir un projet porteur de valeur et d’#emploi. 🏭🏢 https://t.co/34SLA5vNLI #dévéco pic.twitter.com/zlMjh0kZVc — Jalil Benabdillah (@JBenabdillah) October 29, 2021

♦ Le mouvement Agissons change de patron

Après 5 ans de présidence, le fondateur du parti Joan Nou a fait le choix de laisser la main. L’élu d’opposition à Saint-Cyprien Pierre Rossignol succède à Joan Nou après un vote des adhérents. Pierre Rossignol a été élu comme le nouveau bureau avec 90% des voix. L’objectif de cette nouvelle équipe est « de développer la structure sur les différents cantons du département« . Pour rappel, lors des dernières élections départementales, le mouvement avait présenté des candidats sur chacun des 17 cantons du département. Joan Nou, désormais élu municipal de Millas est membre du bureau en tant que vice-président. Le nouveau bureau est composé de 3 vice-présidents : Nathalie Denis (conseillère municipale à Claira), Joan NOU ( délégué municipal à Millas) et R. Gandou. Le mouvement a immédiatement pris position en faveur de l’installation du collège/lycée porté par l’association La Bressola.

Archives Diada 2017

♦ La ville de Canet veut devenir « ville touristique du futur »

Lors du conseil municipal du 26 octobre, la maire de Canet-en-Roussillon, Stéphane Loda a présenté sa vision pour 2040. Un projet qui prévoit la mutation de Canet, afin que la commune s’adapte à son environnement. Et prenne en compte « les enjeux de la transition écologique, énergétique et numérique… ». L’ouverture du port sur la ville est une des premières étapes de Canet 2040. « Le secteur port, sous l’impulsion d’Oniria (NDLR nouvel aquarium) va poursuivre son développement, favoriser le développement des commerces et devenir un des lieux phares de la ville » précise le communiqué de presse.

