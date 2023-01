L’Association des sourds des Pyrénées-Orientales se mobilise pour garder son local

La confiance est rompue entre la seule association de sourds des Pyrénées-Orientales, et la mairie de Claira qui l’accueillait jusqu’à présent. Et pour cause : un litige les oppose au sujet du local associatif et de son renouvellement de bail. L’ASPO66 – créée en 2002 à Perpignan – est basée depuis 2014 au 57 avenue de l’Agly. Une zone clé, en pleine entrée de ville, où se trouve le cimetière.

Le bail a débuté le 20 février 2014, sous décision de l’ancien maire Joseph Puig, et à titre gracieux. Il est, depuis, reconduit automatiquement et chaque année, de février à février. Et ce, sept années de suite.