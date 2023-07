Romain met tout sur pause pour son jeu vidéo « Mama die and retry » et l’École 42

Romain vient de Toulouse où il travaille dans la relation client. Pour plonger dans la piscine de l’école 42 , il a pris une année de congés sans solde. Une année qu’il a aussi consacrée à la création de son jeu vidéo « Mama die and retry » disponible sur Steam. Inspirée du célèbre plombier Mario Bros, l’héroïne est une femme de ménage qui combat les extraterrestres à l’aide de son balai.

Romain nous encourage à rejoindre la classe ouvrière

Le jeune quadra est emballé à l’idée de parfaire sa formation. Cet autodidacte est le parfait exemple du passionné qui a créé sa société de production indépendante pour lancer son jeu. Un jeu qu’il a voulu difficile à l’image de la vie de la classe ouvrière. «L’idée était d’avoir une héroïne de la classe ouvrière. Une femme de ménage, invisible dans notre société qui ici devient une héroïne et combat l’invasion d’extraterrestres sur terre. Mama montre que tout le monde est utile dans la société et qu’il faut du courage.»

Si au départ, Romain vendait son jeu à environ 11€, il a décidé de réduire le prix de vente pour être en cohérence avec ses valeurs. «Au départ, il était à 11€, mais ce n’était pas raccord avec le jeu, Join the working class. Mama die and retry est en ligne sur la plateforme de jeux Steam et vendu à 4,99€. Il est désormais accessible à tous.» Au total, il y a huit heures de jeu, 26 niveaux et 4 boss, confie avec fierté Romain.

Selon Romain, Mama Die And Retry est un platformer à l’ancienne proposant un véritable challenge au travers de 26 niveaux et 4 boss. Où l’héroïne de la classe mène l’aventure dans de nouveaux horizons semés d’aliens.

L’avis des gamers

Selon le joueur Escadron griffon, «ce jeu est bon, dur, mais bien dosé et surtout pas punitif, les morts sont certes énervantes, on regrette nos mouvements à chaque mort et j’aurais aimé que la perso réagisse mieux à certaines actions, mais pour le prix auquel on l’acquiert, cela reste un bon jeu. Soldats ! Armez vos serpillières ! Suivez Mama! Nous allons reprendre notre ville !»

Quant à SchrodingerKitten, il a également apprécié le jeu. «Si vous souhaitez du challenge, vous êtes au bon endroit ! Mama Die and Retry vous propose un plateformer à l’ancienne dans un univers dystopique rempli d’aliens ! Divers mondes et boss sont présentés, tous différents. Le gameplay est facile à prendre en main, cependant attention à vous, car il n’y a pas que les ennemis qui veulent votre peau, le décor aussi ! J’ai passé un agréable moment et je recommande !»