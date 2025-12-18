Le portrait robot du « maire type » dans les Pyrénées-Orientales

À quelques mois des élections municipales, l’Insee publie une étude qui scanne le profil des maires dans les différents départements de la région. Les Pyrénées-Orientales se distinguent sur plusieurs points. Analyse.

Dans cette publication parue en décembre, l’Insee se pose une question simple et pourtant essentielle : « quels sont les profils des maires des 4 446 communes d’Occitanie avant les élections municipales de 2026 ? ». A partir d’une fine étude statistique, l’institut dresse leur portrait.

Les femmes particulièrement mal représentées

Comme partout en France, dans les grandes communes comme dans les petites, le mandat de maire est occupé en très large majorité par un homme en Occitanie. Mais au sein de la région, les disparités sont larges. Et les Pyrénées-Orientales se démarquent de tous les autres départements avec une proportion de femmes maires très largement inférieure : seulement 13 %. A titre de comparaison, l’Ariège compte 26% d’édiles féminines, devant les Hautes-Pyrénées (25%) et le Lot (24%). Dans les Pyrénées-Orientales, le pouvoir municipal reste un bastion masculin. Plus qu’ailleurs.

Contacté, le président de l’Association des maires de France 66 et édile de Sainte-Marie-la-Mer, Edmond Jorda regrette « un recul » sur la féminisation de la fonction dans le département. Il note également un paradoxe : « parce que dans le même temps, il n’y a jamais eu autant de femmes élues… mais pas maires ». L’AMF 66 ne comptait d’ailleurs aucune femme dans son bureau en 2020. Depuis, Edith Pugnet (maire de Cabestany) et Marie Costa (Amélie-les-Bains) l’ont intégré.

Les prochaines élections municipales auront désormais lieu selon un mode de scrutin de liste paritaire dans les communes de moins de 1 000 habitants, comme c’est déjà le cas dans les autres communes. Cette évolution vise à favoriser notamment la parité et la cohésion dans les conseils municipaux.

Les maires sont également plus âgés

Le maire type est âgé, voire très âgé. Si 67 % des maires ont entre 60 et 79 ans en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales, 42 % ont 70 ans ou plus. C’est l’un des taux les plus élevés de la région. Les PO font donc partie des départements où la classe d’âge la plus élevée est surreprésentée, loin devant la Haute-Garonne (30 %).

Un phénomène explicable par deux raisons principales, selon Edmond Jorda. « Premièrement, il y a une vérité démographique dans le département : on est un département qui vieillit. Donc les maires ressemblent à leurs concitoyens, à ceux qui les élisent. Et puis, deuxièmement, il y a quelque chose qui a toujours existé, c’est la difficulté pour les jeunes actifs de pouvoir soutenir les contraintes et les obligations de mandat local, alors qu’ils travaillent, ont une famille et des enfants en bas âge ».

Profil socioprofessionnel : des notables plus que des salariés

Concernant le profil socioprofessionnel, l’Insee n’entre pas dans le détail par département. Toutefois, l’analyse à l’échelle d’Occitanie se révèle intéressante. Ainsi, par la profession qu’ils exercent ou ont précédemment exercée, les deux tiers des maires appartiennent aux catégories socioprofessionnelles de cadre-ingénieur-profession libérale (36 %), agriculteur (19 %) ou artisan-commerçant-chef d’entreprise (9 %).

À l’inverse, 3 % seulement sont ouvriers, alors qu‘ils représentent pourtant 18 % des actifs. Et seuls 14 % des maires sont employés (contre 28 % de population active).

La forte présence de maires agriculteurs s’explique par la sociologie observée dans les petites communes de moins de 1 000 habitants : 22 % des maires y sont (ou étaient) agriculteurs.

Concrètement, dans les Pyrénées-Orientales, le maire type est un homme, âgé de plus de 60 ans (et souvent plus de 70), issu des catégories sociales supérieures ou du monde agricole. Il exerce son mandat dans une petite commune, où le renouvellement politique est lent, la féminisation marginale et la représentation sociale très éloignée de celle de la population active. Les élections municipales de mars 2026 viendront-elles bouleverser cette cartographie ?