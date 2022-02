Prats de Mollo ouvre un centre culturel pour « casser les frontières » pyrénéennes

« Ici, nous n’exposons pas des objets mais des histoires » explique Clara Pedrosa. Le Centre Le Verneda se concentre sur l’architecture, l’environnement naturel, l’industrialisation et les tranches d’histoire commune aux deux côtés des Pyrénées. Cette ancienne usine textile, qui a également servi d’accueil pour les réfugiés et les familles défavorisées, est désormais l’un des sièges du projet « El País d’Art i d’Història Transfronterer de les valls catalanas » . Ce dernier implique 44 municipalités des Pyrénées-Orientales mais aussi du Ripollès, de la Garrotxa et de l’Alt Empordà. Le projet rayonne grâce à un réseau de dix autres centres sur tout le territoire ; par exemple ceux de Camprodon et de Sant Joan de les Abadesses dans le Ripollès.

Le maire de Molló, Pep Coma, souligne que le projet poursuit un double objectif. D’une part, faire prendre conscience du patrimoine, de l’environnement et de l’histoire partagés ; et d’autre part, aider à désaisonnaliser la période touristique et « casser » la frontière. « Nous voulons que les Catalans du sud sachent ce qu’il y a au-delà du Coll d’Ares ; et que les gens au nord de la frontière ne s’arrêtent pas à Prats de Mollo et poussent plus loin », explique le maire de Molló. Pour rappel, les calendriers scolaires et les périodes de vacances diffèrent de part et d’autre de la frontière ; ce qui peut contribuer à rallonger les saisons touristiques.