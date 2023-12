Si cette tradition des bains de la nouvelle année est souvent associée au Nord de la France, elle est également appréciée en Méditerranée et notamment dans les Pyrénées-Orientales. Les températures douces de cette fin 2023 rendent la tâche accessible aux moins courageux. Où trouver un groupe pour le premier bain de l’année dans les Pyrénées-Orientales.

Après le plus Noël le plus chaud de tous les temps dans les Pyrénées-Orientales, les températures annoncées pour le premier de l’an affichent une forte baisse. Météo France prévoit 6 degrés au petit matin du lundi 1er janvier 2024. Combien seront les téméraires à porter le bonnet du Père Noël sur les plages d’Argeles, du Barcarès ou de Canet ?

Argelès-sur-Mer signe pour une nouvelle édition du bain du nouvel an

Pour se remettre des festivités du 31 décembre et célébrer le passage à la nouvelle année, il faut respecter une coutume à Argelès-sur-Mer : prendre un bain de mer. Ceux qui acceptent de relever le défi obtiennent une photo et un diplôme officiel, preuves de leur « exploit ». En 2024, 3 DJ’s différents – David Stepanoff, Jordan Patural, Morgan Nagoya – seront sur la place centrale de 12h à 14h pour une ambiance électro lounge. L’année dernière, environ 500 téméraires s’étaient jetés dans la Méditerranée. En combinaison, en maillot de bain ou déguisés, seront-ils plus nombreux cette année ? Lancé il y a 20 ans, le bain de mer d’Argelès-sur-Mer est aujourd’hui devenu une institution dans le département des Pyrénées-Orientales.

Le 1er janvier 2024, le Barcarès, Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien et Cerbère organiseront également le traditionnel bain de la nouvelle année.

Les communes d’Occitanie qui participent

Dans le Gard, le Grau-du-Roi respecte la tradition du bain de mer. Le rendez-vous est donné à 10h. Du vin chaud et des animations avec un concours des plus beaux déguisements attendent les participants. Des voitures Américaines seront exposées spécialement pour l’occasion. Des promenades en calèche seront possibles. Il sera possible de se restaurer sur place. La baignade se fera sous la surveillance des sauveteurs de la SNSM.

À Gruissan, les participants sont attendus à partir de 11h pour participer au concours du meilleur déguisement. Des lots sont à gagner. Le départ de la baignade, qui se fera sous la surveillance des pompiers, sera lancé à 11h35. Des animations sont prévues et il y aura de quoi manger et boire.

Organisé en partenariat avec le Secours Populaire français, à Frontignan, le traditionnel bain de mer se tiendra le 7 janvier. Les courageux qui oseront se jeter à l’eau obtiendront un diplôme. Sur la plage des Mouettes, l’ambiance sera musicale et la dégustation du célèbre Musklor est au programme.

Au Cap d’Agde, ce n’est pas le premier bain de mer qui est célèbre mais le dernier de l’année. Autre particularité, c’est le seul de France à se dérouler sur une plage naturiste. Les baigneurs du 31 décembre auront l’occasion de participer à une grande tombola au profil de la SNSM. Combien de participants relèveront le défi pour cette 34e édition ?