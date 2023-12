Après plusieurs mois de fermeture, le musée Étienne Terrus d’Elne rouvre ses portes au public le 10 décembre. Durant les mois de travaux, l’espace muséographique a été repensé, d’une part pour mettre en valeur la collection permanente des œuvres d’Étienne Terrus, et d’autre part, pour inaugurer un nouvel espace consacré à la naissance de l’évêché d’Elne. Photo © mairie d’Elne.

Un parcours inédit pour la collection permanente

Inauguré en 1995, le musée Étienne Terrus est consacré à l’œuvre du peintre éponyme. Originaire d’Elne, Étienne Terrus était un peintre « méditerranéiste » et amoureux du pays catalan. Victime d’un trafic de faux tableaux révélé en 2017, le musée a travers quelques années compliquées. Plus de 60% des œuvres de la collection permanente ont été perdues. Le parcours de visite était donc limité à l’exposition sur la vie et la production de l’artiste.

Consciente de l’importance de l’œuvre du peintre, l’équipe municipale décide en 2022 de redonner un second souffle au musée en programmant des expositions temporaires dans les salles du premier étage. Une exposition consacrée à Virgilio Vallmajo et organisée en partenariat avec le musée d’Art moderne de Collioure était visible durant plusieurs mois.

Un nouveau parcours entièrement repensé

Les œuvres de la collection permanente sont de nouveau mises en valeur grâce au travail des historiens de l’art, notamment d’Éric Forcada. Elles sont installées au premier étage du musée et rappellent les grandes étapes de la vie de l’artiste, de ses années de formation loin du Roussillon à son retour au pays marqué par le travail en extérieur pour trouver l’inspiration grâce aux paysages et à la lumière.

La nouvelle scénographie, à l’image de la palette de couleurs vives de l’artiste, évoque également les différentes amitiés du peintre avec de grands artistes locaux ou ceux de passage de la région, comme Aristide Maillol, Henri Matisse, André Derain…

Une exposition inédite sur l’évêché d’Elne

Au rez-de-chaussée du musée, l’exposition « Naissance d’un évêché » fait suite aux récentes excavations qui se sont déroulées en ville basse lors de la réfection des conduites d’eau potable. Des sarcophages d’une ancienne nécropole ont été découverts par l’équipe archéologique du département des Pyrénées-Orientales.

Cette nouvelle exposition, qui présente les origines de l’évêché d’Elne, est documentée par la découverte de ces 4 sarcophages mais aussi par celle des 3 cuves décorées, classées Monuments Historiques, qui étaient auparavant exposées dans les galeries du cloître.

La découverte des sarcophages

Lors de travaux initiés en 2021, des sarcophages intacts ont été découverts, à plus de trois mètres de profondeur. Des opérations techniques ont été nécessaires pour les ramener à la surface. Les sarcophages ont ensuite été transportés au Pôle archéologique départemental en vue de fouilles et d’une restauration. Vendus à la ville d’Elne en juillet 2023, ces sarcophages ne pouvaient être exposés en extérieur. Ils ont donc été installés au rez-de-chaussée du musée Étienne Terrus.

« C’est un type de tombes très peu connues pour le département. Le fait qu’il y en ait quatre au même endroit nous montre le caractère hors du commun de cette nécropole. On est dans un secteur particulier. » Camille Mistretta, responsable du chantier archéologique, à propos des sépultures

Un peu d’histoire sur Elne…

Elne est la plus ancienne agglomération du département des Pyrénées-Orientales. La ville devient même la capitale religieuse du territoire à partir des IVe et Ve siècles après Jésus-Christ. C’est à cette période que sont installés les premiers établissements chrétiens répertoriés dans les textes ou par l’archéologie. Parmi ceux-ci, une vaste n’écroule datée de la fin de l’époque romaine, nichée sous le tissu urbain en ville basse. C’est l’archéologue Roger Grau qui en fera la découverte en 1960 lors de la pose du réseau d’assainissement. De nombreuses sépultures enfouies entre 1,50 et 3,15 m de profondeur ont été identifiées dans cet espace d’une superficie d’environ 2.000 m2.

Informations pratiques pour l’inauguration : – Date et heure : Dimanche 10 décembre à 9h30

– Lieu : Musée Terrus, 3 Rue Porte Balaguer, 66200 Elne

– L’entrée est libre pour tous les visiteurs.