Prix Sauvy l Les cadres catalans priment une tyrolienne autonome des hauts-cantons

C’était ma première participation à ce genre de concours, et je vous avoue que ça a été un compliqué pour moi. Je ne suis un artisan qui rentre dans le monde de l’industrie, et pour ma première présentation j’avais fait un slide de 17 pages. Alors qu’il était évident que je n’allais pas pouvoir tout dérouler devant le jury ! Donc je ne me sentais pas vraiment à ma place dans ce genre d’exercice et plus largement de présenter l’entreprise et mon activité devant un tel parterre de professionnels.