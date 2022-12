Vie des startups l Qui sont les dix finalistes du Prix Sauvy 2022 ?

Article mis à jour le 6 décembre 2022 à 07:05

Chaque année, le réseau des Cadres Catalans décerne le Prix Sauvy à un projet d’activité nouvelle, originale et innovante. Outre la mise en lumière, la jeune pousse reçoit une dotation de 10.000€ pour l’aider à concrétiser son innovation. Le lauréat de la 24e édition du Prix Alfred Sauvy sera annoncé ce 14 décembre.

Payote et ses espadrilles Made In France, les gobelets réutilisables Ecocup, les vélos Caminade ou la solution de froid autonome Coldway, ils ont tous postulé au Prix Alfred Sauvy. Certains ont remporté le prix, d’autres ont poursuivi leur chemin et créé de la valeur pour le territoire. Car c’est bien l’objectif des porteurs du Prix Sauvy : aider une entreprise à se développer dans le département des Pyrénées-Orientales en y générant des retombées économiques et sociales.

La sélection de la rédaction – VRROOM, Bhallot atelier et Les Mains d’argent

Dès janvier 2023, VRROOM investit le métavers avec une plateforme dédiée au spectacle vivant. « Notre objectif est d’éliminer toutes les barrières liées au monde physique et d’augmenter les opportunités de monétisation et de rentabilité de l’industrie du spectacle vivant ». Et les fondateurs de VRROOM ne sont pas des novices en matière de spectacle vivant. « Notre plus grande fierté est le concert réalisé pour Jean Michel Jarre au nouvel an 2021 au sein de Notre-Dame en réalité virtuelle. Nous avons battu le record du monde du concert le plus streamé avec 75 millions de spectateurs en direct ». Bhallot dessine, conçoit et fabrique des sacs et accessoires en lin et en jute garantis à vie. Les sacs à dos, sacs à main, ceintures, espadrilles sont fabriqués dans leur propre atelier à partir de lin qui a lui-même poussé en France, en Belgique ou Pays-bas. Grâce à une technique innovante, le lin devient imperméable et gagne en résistance. À horizon 2026, les porteurs de Bhallot veulent « devenir le premier atelier textile de France spécialisé dans l’utilisation de fibre naturelle (lin, chanvre etc…) et créer 7.000 pièces chaque année ». Mains d’Argent veut accompagner les séniors à faire leurs courses, de l’accueil jusqu’au parking. « Nous proposons aux grandes surfaces alimentaires de se différencier autrement que par les prix, grâce à un service qui améliore l’expérience d’achat en magasin tout en optimisant les performances du personnel de caisse ». « Depuis le début d’activité de Mains d’Argent il y a 5 mois, nous avons permis à plus de 80 personnes âgées de bénéficier d’un accompagnement intergénérationnel en magasin. Ce sont aussi plus de 30 Compagnons d’Emplettes rémunérés pour ces bonnes actions, boostant ainsi leur employabilité !»

Parmi les lauréats, Eco tech Céram poursuit sa route

En 2014, le fondateur d’Antoine Meffre avait postulé au Prix Sauvy. Sa technologie mise à jour à l’Université de Perpignan consiste à capter, stocker et valoriser la chaleur perdue pour la transformer en énergie décarbonée. Toujours dans l’écosystème des startups, Antoine Meffre a récemment reçu un prix qu’il n’espérait pas. Il a donc, à la surprise générale fait don de sa dotation financière à la jeune pousse Octopousse. Une initiative dévoilée par le journal Les Echos entrepreneurs.

Activités outdoors, parcours en tyrolienne et semelles tempérées

KaminoGuide veut regroupe en une seule application toutes les informations et outils pour aider à préparer, à réaliser et à revivre les activités outdoors. La promesse de Kamino Guide ? « Quel que soit votre âge, vos centres d’intérêts ou votre pratique sportive, vous trouverez des parcours sportifs avec un audio-guidage adapté aux activités de pleine nature, des circuits culturels avec des scénarios multimédias interactifs déclenchés sur balises virtuelles, et des activités ludiques : jeux d’aventure, enquêtes policières, rallyes touristiques et courses d’orientation pour les plus sportifs ». À horizon 2026, Kamino Guide veut créer 4 emplois dans le département et augmenter l’attractivité du territoire grâce aux topo-guides. La société PASCET propose un chariot de tyrolienne autonome, programmable et connecté. Les porteurs de projets ont déjà à leur acter le parcours de tyroliennes « Tyrovol » à Porté Puymorens. Mais ils veulent aller plus loin avec le chariot de tyrolienne autonome. L’accumulation d’énergie s’obtient grâce à la régulation lors de la descente, les moteurs se comportant comme des générateurs. Il est ensuite capable de remonter automatiquement à son point de départ. La société Pascet est fière de participer « au développement économique et social d’un petit village de montagne, perdu au fin fond des Pyrénées-Orientales, et ainsi démontrer à nos jeunes générations que tout est possible. »

SoleCooler est « une fine semelle chauffante et rafraîchissante, souple et confortable, qui récupère l’énergie de vos pas pour garder vos pieds au chaud en hiver et au frais en été ». Bruno Aubert veut vendre 500.000 paires de semelles/an (1% du marché) aux travailleurs et aux sportifs dans 7 grandes régions du monde (Europe, USA, Chine, Japon, Inde, Brésil et Russie). Et proposer une semelle connectée capable de résoudre les problèmes des escarres des 400 millions de diabétiques dans le monde.

Valorisation des déchets

Natur&co est une entreprise implantée sur le territoire des Pyrénées-Orientales spécialiste des emballages. Natur&co conçoit et fabrique des sacs innovants à usage alimentaire ou ménager. Ces produits éco-responsables et particulièrement robustes, utilisent peu de matière plastique et visent le Zéro Plastique. « Viti valorisation » se spécialise dans le recyclage et la valorisation des déchets verts issus de la viticulture (cep et sarment). Elle s’est lancé le défi de rendre le barbecue sain et écolo. Plus de 130.000 tonnes de charbon de bois qui sont vendus en France dont 60% proviennent des pays de l’Est. Le produit phare, le « kit cat barbecue » est fabriqué avec des matériaux recyclés et fait à la main.

Accompagnement d’entreprises et podcast

Anto.info permet de communiquer facilement des mini-podcasts afin de promouvoir les événements locaux ou touristiques en France. C’est la 1ère plateforme vocale participative permettant d’avoir une réponse audio immédiate à la question « Que faire + Lieu-Date-Contexte ? ». Les organisateurs enregistrent ou commandent un podcast qui se diffuse sur plusieurs canaux : l’APP, les enceintes connectées, le Chatbot d’un site internet, un standard téléphonique, WhatsApp, les réseaux sociaux… Perma-conseil : La promesse ? Aider nos clients à préserver leur trajectoire d’entreprise en faisant les choix les plus efficaces et les plus économiques. Pour cela, nous nous appuyons sur notre expertise ainsi que sur nos propres méthodologies d’analyse combinant agronomie, comptabilité, modélisation du risque, assurances etc. Notre approche évolue et s’enrichit au contact du terrain ! En travaillant ensemble, chacun bénéficie de l’expérience de nos partenaires actuels et nourrit une base d’idées collective !