« Pronostic vital », six mois d’immersion dans un service de réanimation

Qu’ils soient infirmiers, aides-soignants ou médecins, tous sont d’accord. La blouse les protège, des infections certes, mais aussi et surtout des difficultés psychologiques. Elizabeth Desous, aide-soignante affirme « tant qu’on a nos blouses, on peut tout encaisser ». Elle dit que cette blouse fonctionne comme une barrière, que c’est son « costume de super-héroïne ». La jeune femme poursuit « ces choses-là il ne faut pas les raconter à tout le monde, car tout le monde n’est pas prêt à encaisser tout ce que l’on vit ». Elle préfère ne pas parler de son travail à ceux qui ne sont pas du milieu et privilégie le dialogue entre collègues.

Les soignants restent avant-tout des humains et peuvent être touchés ou s’attacher à des patients. Après le décès d’un patient, Marie Dorard, infirmière, se livre « on n’est pas des robots, on a le droit d’être touché, on ne peut pas faire semblant, on peut rentrer chez soi et pleurer ».