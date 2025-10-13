Augmentation de la mortalité infantile, effondrement des PMI, aide sociale en danger : 29 organisations dénoncent l’absence d’un ministère de l’Enfance

Article mis à jour le 13 octobre 2025 à 13:19

Alors que le Premier ministre vient d’annoncer la composition de son nouveau gouvernement, 29 organisations et collectifs réunis au sein de la Dynamique pour les Droits des Enfants expriment leur profonde inquiétude : une nouvelle fois, aucun ministère de plein exercice dédié à l’Enfance n’a été nommé. Les Pyrénées-Orientales sont parmi les départements les plus touchés par les difficultés. Photo © Omar Lopez / Unsplash.

Tous les indicateurs sont en train de virer au rouge. Si la France pouvait autrefois se targuer d’être l’un des leaders européens en matière de santé de l’enfant, ce n’est désormais plus le cas. Ce lundi, au lendemain de la nomination du gouvernement Lecornu II, La Dynamique pour les Droits des Enfants (un collectif de 29 associations et ONG) dénonce l’absence d’un ministère de plein exercice consacré à l’Enfance. Leur appel déplore qu’au moment où la classe politique devrait s’emparer d’urgence du problème, le Premier ministre n’accorde aucune considération à cette thématique essentielle.

« La France a besoin d’un ministre capable de porter une stratégie globale en faveur de l’enfance. Les enfants représentent un cinquième de la population, et leur situation ne cesse de se dégrader. Il est urgent d’agir ! », écrit le collectif.

Actuellement, les politiques liées à l’Enfance sont éclatées entre plusieurs ministères. Or, « cette approche fragmentée nuit à l’efficacité de l’action publique et empêche une vision globale et cohérente pour l’avenir des enfants », déplore leur communiqué commun publié ce lundi 13 octobre.

Des effets délétères sur la santé des enfants

A l’échelle nationale, tout comme dans le département des Pyrénées-Orientales, les enfants sont bien souvent les victimes collatérales de situations dégradées. « L’inflation fragilise les familles, la précarité et le mal-logement s’aggravent (plus de 2 100 enfants dorment à la rue, un chiffre en hausse de 30 % par rapport à 2022), les violences augmentent, et le secteur de la protection de l’enfance traverse une crise sans précédent », alertent les associations.

Il convient également de rappeler que des indicateurs plus sombres encore se dégradent eux aussi. A commencer par celui de la mortalité infantile qui est en augmentation continue depuis plusieurs années. Celle-ci atteint désormais 4,1 pour 1000 naissances. Autrement dit, 1 bébé sur 250 décède avant son premier anniversaire dans notre pays.

Dans le même temps, des coupes budgétaires régulières ont mis à genoux les structures de Protection maternelle et infantile (PMI) chargées d’apporter un suivi universel, affaiblissant encore davantage les populations déjà fragilisées et exposées. Les professionnels de PMI des Pyrénées-Orientales alertent depuis plusieurs mois sur l’état de leurs structures et sur les conséquences de cette dégradation sur la vie et la santé des enfants. Un sombre constat qui appelle d’urgence à un sursaut. Sébastien Lecornu ne semble pas l’avoir entendu.

