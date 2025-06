Ce mardi 17 juin, la Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a dressé un bilan de son activité pour l’année 2024. Elle a notamment présenté l’étendue de ses actions sociales et établit un constat des prestations émises au cours de l’année.

Le département des Pyrénées-Orientales compte près de 500 000 habitants, répartis sur 226 communes. Parmi eux, 113 000 sont allocataires de la Caf, ce qui représente 238 000 personnes couvertes, en comptant les enfants présents au sein des foyers. Ainsi, près de 804 millions d’euros ont été versés au titre des prestations légales en 2024.

Dans le top 3 des départements les plus précaires

Avec l’Aude et la Seine Saint Denis, les Pyrénées Orientales fait partie des trois départements les plus précaires en France métropolitaine. « Cette précarité entraîne un renforcement de la complexité des situations des allocataires et des dossiers que l’on gère », indique le directeur de la Caf, Pierre-Marc Boistard. En 2024, le type de prestation le plus demandé concerne l’inclusion sociale, notamment pour le revenu de solidarité active (25 041 allocataires), la prime d’activité (40 556 allocataires) et l’allocation adulte handicapé (12 235 allocataires).

La Caf révèle également le non-recours de 30% des personnes aux prestations. Afin de tenter de faire baisser cette statistique, l’organisme a mis en place un système de « solidarité à la source ». Un dispositif qui permet notamment de verser automatiquement des prestations aux allocataires en fonction de leurs ressources.

« C’est une réforme d’ampleur qui va nous permettre de stabiliser les situations des allocataires et de sécuriser les prestations qu’on leur verse », explique Pierre-Marc Boistard.

À cela, s’ajoute un fort taux de saisonnalité. « On a énormément d’habitants de ce département qui ont des périodes d’inactivité, des reprises d’emploi, des changements de situation familiale ». En effet, le marché de l’emploi est instable dans le département, et cela complique la gestion de leur dossier.

Lutter contre le phénomène de « reproduction » sociale

En plus des prestations légales, la Caf insiste sur ses actions sociales et notamment dans le domaine de la petite enfance. Le département dispose d’un taux de couverture et d’offre en place de crèche plutôt déficitaire. Selon la direction, c’est un élément majeur, car il faut lutter contre la reproduction sociale. Un phénomène qui signifie que les inégalités sociales se transmettent d’une génération à l’autre.

« Pour donner la meilleure chance à un enfant il faut pouvoir le socialiser dans une structure qui va le permettre de se développer », évoque le directeur.

Dans les Pyrénées-Orientales, le taux de monoparentalité est de 20%, plus élevé que la moyenne nationale établit à 15%. La Caf veut étendre le complément de mode de garde jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour ces familles.

« Que serait le département sans la Caf des Pyrénées Orientales ? », s’est exclamé Jérôme Capdevielle, le président du conseil d’administration. Grâce à ses actions, elle devient un acteur majeur du développement des structures de petite enfance, se félicite son président. La Caf finance, selon le rapport d’activité, jusqu’à 80% de l’immobilier, de la rénovation ou de la construction d’une crèche. Et Jérôme Capdevielle de citer l’exemple de la commune de Thuir, où une structure collective va être créée pour mieux accueillir les enfants et accompagner des assistantes maternelles. Idem du côté de Saint-Paul-de-Fenouillet, avec la mise en place d’un bus itinérant. Ce système permet d’offrir un accueil de loisirs sur les communes des alentours, pour les familles qui n’y ont pas accès.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.