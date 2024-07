Tableau de bord de la précarité dans les Pyrénées-Orientales et en Occitanie

Chaque année, l’INSEE dresse un tableau de bord de la précarité de l’Occitanie, qui s’intéresse aux prestations sociales et à la précarité financière des bénéficiaires. En 2023, les données révélaient les conséquences sociales de la deuxième année de la crise sanitaire. Cette année, le rapport présente une photographie de 2022. Nouveauté 2024 : l’intégration de chiffres concernant le recours à l’hébergement d’urgence.

Dans les Pyrénées-Orientales, comme ailleurs en Occitanie, les aides sociales sont cruciales pour de nombreux habitants. Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est versé à 24 878 allocataires dans le département, un nombre en hausse par rapport à l’année précédente. Cela représente 40 298 personnes, soit 11,2 % de la population, principalement autour de Perpignan, la proportion la plus élevée de la région.

Le nombre d’allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) dans les Pyrénées-Orientales est de 12 804, soit une augmentation de 4 % par rapport à 2021. Ce département a vu la plus forte hausse d’allocataires en 2021 avec 3 %.

Le département compte également la plus grande proportion d’allocataires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) pour les 20-64 ans en Occitanie, avec 1,4 %, bien que ce chiffre ait diminué depuis 2020, passant de 4 420 à 3 506 bénéficiaires.

Le minimum vieillesse couvre 6,6 % des seniors de 65 ans ou plus dans les Pyrénées-Orientales, juste après le Gard (6,8 %). En 2022, 8 690 seniors bénéficient de cette allocation.

Les difficultés de logement sont également présentes. L’aide au logement concerne 112 524 personnes, soit 22,9 % de la population, la proportion la plus élevée d’Occitanie après l’Hérault (23,3 %). Perpignan et ses environs concentrent la majorité des bénéficiaires.

Enfin, la précarité financière touche 103 675 personnes dans le département. En 2022, cela représente 28,9 % des moins de 65 ans, la proportion la plus élevée d’Occitanie, loin devant le Gard (24,7 %).

L’Occitanie fortement impactée par la pauvreté

L’Occitanie est la deuxième région de France métropolitaine où le taux de chômage est le plus élevé, après les Hauts-de-France. Fin 2022, 8,6% de la population active de la région est au chômage, contre 7,2% en France. Ces difficultés d’accès à l’emploi entraînent une grande pauvreté. En 2021, 17,5% des habitants d’Occitanie vivent sous le seuil de pauvreté.

Les minima sociaux jouent un rôle essentiel auprès des individus et des familles en situation de vulnérabilité économique, puisqu’ils garantissent un revenu minimum. Fin 2022 en Occitanie, 465.268 allocataires sont en situation de précarité financière. En tenant compte des éventuels conjoints ou enfants, 987.079 personnes sont dans ce cas. Soit 21,3% des moins de 65 ans de la région. Ces chiffres placent l’Occitanie en tête des régions de province ayant le plus grand nombre d’allocataires.

À noter tout de même que le nombre d’allocataires en situation de précarité diminue de 6,2% en 2022. Toutefois, 29% de la population couverte en situation de précarité dépend à 100% des prestations.

Le RSA conserve sa place de prestation sociale la plus versée en Occitanie

En 2022, l’Occitanie compte 194 082 bénéficiaires du RSA, couvrant 8,4 % des moins de 65 ans, soit 1,9 point de plus que la moyenne nationale. Ces chiffres restent similaires à ceux de l’année précédente.

Le RSA non majoré concerne 173 019 allocataires en 2022, couvrant 322 435 personnes, soit 6,9 % des moins de 65 ans de la région. La population couverte par le RSA est proportionnellement plus importante dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et le Gard.

L’AAH, l’ASS et les allocations du minimum vieillesse : des aides indispensables

En 2022, l’AAH comptait 144.664 bénéficiaires en Occitanie, un nombre plus élevé qu’en 2021 (139.017). Cette hausse s’explique en partie par des évolutions de la réglementation. Compte tenu des éventuels conjoints, enfants et autres personnes à charge, l’AAH couvre 209.896 personnes, soit 4,5% des moins de 65 ans dans la région.

29.826 personnes perçoivent l’ASS. 56,2% d’entre elles ont 50 ans ou plus. Une proportion inférieure à celle de la France métropolitaine (58,6%). La diminution du nombre d’allocataires de l’ASS initiée l’année précédente se poursuit à un rythme plus soutenu.

En 2022 en Occitanie, 80.411 seniors perçoivent un minimum vieillesse, soit 5,6% des 65 ans ou plus. Un nombre en forte hausse par rapport à l’année dernière puisque 77.220 personnes étaient dans ce cas. Toutefois, le nombre d’allocataires augmente dans les mêmes proportions en 2021 et 2022. Dans la région, la proportion des allocataires parmi les 65 ou plus est de 8,3% mais les chiffres sont très variables selon les départements, passant de 3,7% pour l’Aveyron à 6,8% pour le Gard.

Les difficultés de logement pour les habitants d’Occitanie

En Occitanie, 645.680 ménages bénéficient du versement d’une aide au logement, un nombre en baisse comparativement à l’année précédente (653.094). Selon la typologie de la famille, 1.184.765 personnes sont couvertes par une aide au logement, soit 19,5% de la population de la région. Comme l’année précédente, ces aides au logement sont plus souvent versées dans les zones urbaines. Les personnes seules représentent 63% des ménages bénéficiaires d’une aide au logement ; 19% des familles monoparentales, 12% des couples avec enfants et 6% des couples sans enfant.

En 2022, 39.240 personnes ont sollicité au moins une fois le 115 en Occitanie avec un pic au début et à la fin de la trêve hivernale. Les appels ont été les plus nombreux en Haute-Garonne et dans l’Hérault. 49% des personnes ayant contacté le 115 déclarent avoir dormi à la rue la veille de leur appel. Les hommes âgés de 20 à 29 ans sont ceux qui ont le plus contacté le 115 en 2022.