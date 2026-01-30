Chômage : une stabilité en trompe-l’œil dans les Pyrénées-Orientales fin 2025

Article mis à jour le 30 janvier 2026 à 18:33

Au 4ᵉ trimestre 2025, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail reste globalement stable sur trois mois, mais augmente sur un an.

Ces données, publiées par la Dares et France Travail, dessinent un marché du travail local sous tension, marqué par une progression du chômage de longue durée et par les difficultés persistantes des jeunes et des seniors.

Une stabilité trimestrielle qui masque une hausse annuelle

En moyenne au 4ᵉ trimestre 2025, 57 290 personnes sont inscrites à France Travail dans les catégories A, B et C dans les Pyrénées-Orientales, c’est-à-dire tenues de rechercher un emploi. Parmi elles, 34 510 sont sans emploi (catégorie A). Sur le trimestre, les effectifs restent quasi stables (–110 inscrits), mais sur un an, ils progressent de +3,8 %, une hausse plus marquée que la moyenne observée lors des trimestres précédents.

Cette relative accalmie de fin d’année contraste avec la situation régionale : en Occitanie, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C augmente encore de +0,4 % sur le trimestre et de +4,4 % sur un an. Le département reste ainsi dans une dynamique proche de celle de la région, sans réel décrochage favorable.

Les jeunes : une baisse trimestrielle, mais une alerte sur un an

Chez les moins de 25 ans, les chiffres livrent un message ambigu. Dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de jeunes inscrits en catégories A, B et C recule de –5,5 % sur le trimestre, traduisant une amélioration conjoncturelle en fin d’année. Mais sur un an, la tendance s’inverse brutalement, avec une hausse de +10,7 %.

En catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, le nombre de jeunes demandeurs d’emploi progresse même de +12,2 % sur un an. Une évolution qui confirme la fragilité de l’insertion professionnelle des jeunes dans un territoire où les emplois saisonniers et peu qualifiés restent prédominants, et où l’accès à un emploi durable demeure difficile hors période touristique.

Chômage de longue durée : un phénomène qui s’installe

Autre signal préoccupant : la montée du chômage de longue durée. Fin 2025, 48 % des demandeurs d’emploi dans les Pyrénées-Orientales sont inscrits depuis un an ou plus, soit une hausse de +2,8 points sur un an. Le nombre de chômeurs de longue durée progresse de +10,4 %, tandis que les inscriptions de courte durée reculent.

Cette évolution rapproche le département des niveaux régionaux, où la part des inscrits depuis plus d’un an atteint 46 %. Elle traduit un risque d’enfermement durable hors de l’emploi, particulièrement pour les publics les moins qualifiés et ceux dont les compétences ne correspondent plus aux besoins du marché local.

Seniors : une progression plus discrète mais continue

Chez les 50 ans et plus, le chômage progresse plus lentement, mais de manière régulière. Dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de seniors inscrits en catégories A, B et C augmente de +1,2 % sur un an. En catégorie A, la hausse atteint +4,1 %, signe de difficultés persistantes de retour à l’emploi pour cette tranche d’âge.

Si les seniors représentent une part moindre des nouvelles inscriptions, leur durée moyenne de chômage tend à s’allonger, accentuant le poids du chômage de longue durée dans le département.

Une lecture à nuancer par les effets de la réforme France Travail

Ces évolutions doivent toutefois être lues à l’aune de la réforme France Travail, entrée en vigueur en 2025. L’inscription automatique de nouveaux publics, notamment les bénéficiaires du RSA, ainsi que les changements de règles d’actualisation et de sanctions, ont modifié la structure des statistiques. Malgré ces effets de périmètre, les indicateurs confirment une réalité persistante : dans les Pyrénées-Orientales, la stabilisation apparente du chômage en fin d’année ne suffit pas à enrayer une dégradation plus profonde et durable du marché du travail.