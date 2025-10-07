Article mis à jour le 7 octobre 2025 à 09:34

Un foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) a été confirmé le 4 octobre 2025 dans la commune de Castello d’Empuries, en Catalogne. En réponse, la préfecture des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté imposant des mesures sanitaires strictes dans une zone de surveillance incluant 75 communes du département.

Objectif : éviter toute propagation du virus au cheptel local, alors que la filière bovine reste sous tension depuis l’apparition de cette maladie en France en juin dernier.

Un encadrement strict des élevages de part et d’autre de la frontière franco-espagnole

L’arrêté préfectoral du 4 octobre par la préfecture des Pyrénées-Orientales établit une zone réglementée dans laquelle tous les établissements détenant des bovins, commerciaux ou non, doivent être recensés. Cette zone concerne des communes sur l’ensemble du département. De l’agglomération de Perpignan, au pourtour Méditerranéen en passant par les Aspres ou le Vallespir. d’Alenya à Villeneuve-de-la-Raho, 75 communes sont concernées, cliquer pour lire la liste complète.

Les élevages de cette zone sont désormais soumis à des règles strictes : éloignement des espèces sensibles, limitation drastique des accès aux établissements, désinfection obligatoire des véhicules et équipements, lutte active contre les insectes vecteurs, comme les stomoxes.

Par ailleurs, les mouvements de bovins sont interdits, qu’ils soient à destination ou en provenance de la zone. Sont également proscrits les rassemblements type foires, marchés ou expositions. Seules des dérogations précises, accordées au cas par cas par la Direction départementale de la protection des populations, peuvent autoriser certains déplacements sous conditions rigoureuses.

La chambre d’agriculture a organisé une réunion d’information à destination des éleveurs pour aborder notamment la question des descentes d’estives. Les animaux doivent rester en altitude le temps d’être vaccinés. Une course contre la montre s’engage donc, puisque les bovins doivent pouvoir redescendre avant l’arrivée du froid, du gel et des premières neiges qui interviennent généralement fin octobre, début novembre.

Suite au cas confirmé en Catalogne, les éleveurs de la province de Gerone sont aussi concernés par des mesures strictes mises en place par les autorités.

Dans 75 communes des Pyrénées-Orientales, l’ensemble des bovins doivent être vaccinés

Si cette décision locale marque une nouvelle étape dans la gestion de la dermatose nodulaire, elle s’inscrit dans une stratégie sanitaire nationale déployée depuis l’été. Apparue pour la première fois en France en juin 2025 dans les départements alpins, les autorités ont instauré des zones réglementées et une campagne massive de vaccination obligatoire, comme en Rhône-Alpes ou plus récemment dans le Rhône.

Selon le ministère de l’Agriculture, près de 350 000 bovins ont été vaccinés dans ces zones depuis juillet, et la couverture vaccinale dépasse 90 % dans certains secteurs. Le communiqué du ministère du 25 septembre précise que « le vaccin est injecté en une seule dose et assure la protection complète de l’animal 21 jours après l’injection. » La ministre démissionnaire Annie Genevard confirme que « la vaccination est intégralement prise en charge par l’État. »

Concernant les doses de vaccins, le préfet se veut rassurant. « La France dispose d’un stock suffisant de doses vaccinales qui seront mises à disposition des vétérinaires dans les prochains jours. »

L’aire d’autoroute du Village Catalan interdite aux camions transportant des bovins vivants

En parallèle des interdictions de mouvement des bovins sur le territoire, sur l’autoroute A9 l’aire du Village Catalan au Boulou est temporairement interdite aux camions transportant des bovins vivants. Il s’agit, précise la préfecture, d’éviter toute rupture de charge dans la zone réglementée.

La préfecture rappelle que « la DNC est une maladie animale virale non transmissible à l’être humain, ni par contact avec des bovins infectés, ni par l’alimentation de produits issus de ces animaux (viande, lait, fromage), ni par piqûres d’insectes. Elle se propage par les mouvements d’animaux infectés ou via des insectes « vecteurs » (taons et mouches piqueuses / stomoxes). »

