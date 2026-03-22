Pyrénées-Orientales : Le second tour des élections municipales en direct

Article mis à jour le 22 mars 2026 à 08:39

Ce dimanche 22 mars, les bureaux de vote de 18 villes des Pyrénées-Orientales sont ouverts de 8h à 18h. Les électeurs et électrices des communes sont appelés aux urnes pour le second tour des élections municipales. Plus de 600 candidates et candidats sont répartis sur 47 listes.

Communes concernées par le second tour : Argelès-sur-Mer, Le Boulou, Cabestany, Canohès, Claira, Elne, Formiguères, Ille-sur-Têt, Maury, Millas, Passa, Prades, Rivesaltes, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saleilles et Trouillas. Pour rappel, 92% des villes catalanes, y compris Perpignan, ont déjà choisi leur maire lors du premier tour.

Retrouvez ici, en direct, les chiffres de participation, les résultats et les premières réactions pour suivre le premier tour des élections municipales dans les Pyrénées-Orientales. Lire ou relire notre article sur les enjeux du second tour des municipales.

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