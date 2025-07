Randonnées : les patrouilles RISC veillent sur les randonneurs des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 juillet 2025 à 09:11

Entre mer et montagne, les Pyrénées-Orientales offrent un patrimoine naturel exceptionnel pour les amateurs de nature. Mais avant de profiter de ces massifs particulièrement exposés au risque incendie, la prudence est reine. Avec des vagues de chaleur inédites dès le mois de juin, les bénévoles de la brigade RISC* patrouillent pour informer et sensibiliser les visiteurs.

Fin juin, Tamara, Perpignanaise de 22 ans, pensait simplement randonner dans les Albères. Son objectif : rejoindre la tour de la Massane depuis le hameau de Lavail. Un itinéraire dégoté sur Internet et qu’elle avait rejoint via Google Maps. Mais la jeune femme avait manqué le panneau balisant une zone où la circulation est interdite. Une balade vite écourtée par deux agents en tenue orange vif.

Accidentels ou criminels, 90% des départs de feux sont d’origine humaine. Il est donc essentiel que les visiteurs soient bien informés et sensibilisés. Dans ce contexte, les bénévoles des Réserves Intercommunales de Sécurité Civile (RISC), reconnaissables à leurs tenues orange fluo, sillonnent les massifs du Pays catalan (Argelès-Albères, Aspres-Réart, Aspres-Tech, Côte Vermeille, Vallespir).

« Surveiller pour alerter les pompiers en cas de fumée suspecte ou de départ de feux, vérifier les équipements (citernes d’eau, bassins de rétention) et prévention auprès des randonneurs, voici nos principales missions », résume Jean-Marc Bassaget, bénévole dans les Aspres.

En été, randonner mais pas n’importe où : s’informer sur les zones réglementées

Chaque été, l’accès aux massifs est réglementé par arrêté préfectoral, en fonction du niveau de risque incendie : randonner, oui, mais avec précaution.

« Les municipalités préfèrent avoir un arrêté d’interdiction d’accès quand le risque est élevé. Cela permet d’espérer qu’on ne va retrouver personne dans les massifs si un incendie se déclare », explique Jean-Marc Bassaget.

Le département est divisé en 9 zones forestières (Capcir, Cerdagne, Conflent, Fenouillèdes, Aspres, Vallespir, Roussillon, Albères, Corbières). Une carte de vigilance actualisée quotidiennement grâce aux données de Météo France est disponible sur le site de la préfecture. Avant de s’aventurer dans ces massifs, il est indispensable de consulter la météo des forêts. Une carte qui indique trois niveaux de risque :

Modéré (jaune) : il convient de faire preuve de prudence.

Elevé (orange) : la circulation des véhicules motorisés est interdite sur les pistes non revêtues.

Exceptionnel (rouge) : la circulation en véhicule à moteur, à pied, à cheval ou à vélo est interdite.

Tamara admet son ignorance en la matière. « Cela fait un an que je vis dans la région et je n’étais pas au courant. En cherchant des informations sur l’itinéraire, je n’ai rien vu concernant des interdictions. Heureusement que nous avons été interpellées par la brigade RISC, car sinon nous n’aurions jamais su que nous étions en zone dangereuse. Il y a bien une signalisation interdisant l’accès à certaines routes, sauf pour les ayants droit, mais rien n’indique que c’est lié aux risques d’incendie. »

La brigade RISC informe et sensibilise les visiteurs

Pour renforcer la prévention, les bénévoles RISC travaillent avec les Offices de Tourisme.

« S’il y a une consigne à donner aux randonneurs : on ne part jamais, que ce soit en hiver ou en été, sans choisir son itinéraire, sans s’être renseigné sur les risques. On croise parfois des gens avec des enfants en bas âge, par une chaleur étouffante et qui sont perdus dans le massif parce qu’ils n’ont rien préparé », précise Jean-Marc Bassaguet.

En effet, au-delà du risque incendie, le manque de préparation peut être très dangereux, surtout en périodes de fortes chaleurs. Malgré la signalisation et les panneaux d’interdiction à l’entrée des pistes, certains usagers passent outre, se garent sur des zones interdites, parfois même sur des emplacements réservés aux pompiers, et s’aventurent dans ce que l’on appelle des couloirs de feu.

La majorité des personnes qui randonnent en période de forte chaleur et de risque incendie ne seraient pas des habitués des lieux. « Ce sont des personnes qui étaient à la mer et se sont dit qu’ils allaient trouver de la fraîcheur en montant un petit peu. Ils partent sur le vif avec leur voiture et mettent le GPS qui va les envoyer n’importe où, sans prendre en compte les interdictions et restrictions du jour », déplore-t-il.

Des randonneurs qui se disent mal informés

Les patrouilles RISC ne verbalisent pas mais leur présence dissuade et rassure.

« On s’arrête dès qu’on voit des gens à pied. On discute avec eux. La plupart du temps, c’est une discussion amicale, mais malheureusement, on s’aperçoit parfois que notre arrêt était salutaire », confie le bénévole des Aspres.

Il se souvient d’un groupe de randonneurs installé pour camper dans les Aspres, en pleine période de risque très élevé. « Ils comptaient faire une grillade de saucisses avec un feu de camp, quelques brindilles et leurs guitares. Il a fallu discuter fermement pour les en dissuader. »

Pour Tamara, l’intervention de la patrouille RISC a été très utile. « Ils étaient très bienveillants et nous ont expliqué le danger que nous encourions. Heureusement qu’ils sont là. Ils nous ont donné un flyer sur la prévention des feux et nous ont demandé si on avait de l’eau. Ils nous ont dit qu’ils n’étaient pas là pour nous mettre des amendes, mais pour nous informer. Désormais, je regarderai toujours la météo des forêts avant de partir en rando l’été ».

Des médiateurs pour renforcer la prévention du risque incendie

Durant l’été 2025, en complément de la brigade RISC, la Région Occitanie reconduit l’opération de garde forestière régionale. Du 1er juillet au 31 août, 10 médiateurs sont déployés dans les Parcs naturels régionaux des Pyrénées-Catalanes, des Corbières-Fenouillèdes, ainsi que dans le Pays Pyrénées-Méditerranée. En 2024, ce dispositif avait permis de sensibiliser près de 13 000 personnes. Ces médiateurs sont présents aux entrées de massifs forestiers, sur les sites touristiques principaux et lors de manifestations locales. Ils sensibilisent le public aux risques d’incendie en forêt et rappellent les bons gestes à adopter en milieu naturel.

Un département particulièrement vulnérable aux incendies

Le climat méditerranéen, marqué par des étés chauds et secs, favorise le dessèchement des sols et de la végétation. La tramontane, vent fort et sec, peut attiser les flammes et les propager à grande vitesse. S’ajoute à cela une végétation riche en huiles et résines (pins, chênes verts, garrigue), donc très inflammable. Dans ce contexte, aggravé par le dérèglement climatique, les incendies se multiplient. Pour rappel, en août 2023, l’incendie de Saint-André avait parcouru 500 hectares, nécessité l’évasion de 3000 personnes et détruit 30 maisons et un camping.

*RISC : Réserves Intercommunales de Sécurité Civile

