Qu’est-ce qui relie Nancy Huston, un lever de soleil sur les hauteurs du Fenouillèdes et le piano-cocktail imaginé par Boris Vian ? Le festival Que nos joies demeurent, de retour à Caramany les 4, 5 et 6 juillet 2026 pour une deuxième édition placée sous le signe de la littérature, de la musique et du partage. Crédit photo : Que nos joies demeurent

Derrière cet événement singulier se trouve Le Pari du Lac, une association culturelle qui fait vivre le village tout au long de l’année. À Caramany, une dizaine de bénévoles s’activent sans relâche pour proposer des rendez-vous mêlant création artistique, convivialité et engagement local. Si l’association existe depuis plusieurs années, elle a pris un nouvel élan avec l’arrivée d’habitants issus du monde culturel.

« Avec plusieurs amis, on s’est rendu compte qu’on était entourés d’artistes. On avait envie de les réunir, mais aussi d’en faire profiter le village », explique Jeanne Traon, l’une des organisatrices.

Pour sa première édition, le festival Que nos joies demeurent avait accueilli près de 200 personnes par jour. Un public composé à la fois d’habitants du territoire et de visiteurs venus de toute la France grâce aux réseaux des organisateurs. Un brassage que l’équipe revendique pleinement.

Les invités y trouvent une parenthèse chaleureuse, tandis que les habitants apprécient cette rencontre entre une vision locale et internationale de la littérature. Parmi les personnalités attendues cet été, il y aura Nancy Huston, Lune Villemin ou encore le violoncelliste Gaspard Klaus. « On se dit que c’est chouette de faire venir dans un petit village reculé, des gens qui ont une vision qui est largement partagée, qui émeut un grand public. Nancy Houston est internationalement reconnue. Et puis à côté, par exemple, Bernard Caillens, ancien Maire de Caramany, est un historien passionné. Le mélange nous plaît. »

Un temps fort pour le village de Caramany

La formule qui a fait le succès de la première édition sera reconduite. Lectures musicales, concerts, ateliers d’écriture de haïkus ou rencontres avec les auteurs rythmeront à nouveau les trois jours de festival.

Fidèle à son ambition d’ouverture, l’équipe, entièrement bénévole, a choisi de maintenir des tarifs accessibles. L’adhésion à l’association fera office de pass pour profiter de la programmation. Les soutiens de la DRAC, de la Région et de la municipalité permettent quant à eux de rémunérer les artistes invités.

Au-delà de son volet culturel, le festival constitue aussi un temps fort pour le village. Restaurants, hébergements et camping bénéficient de l’arrivée des visiteurs, tandis que Caramany confirme, le temps d’un week-end, sa capacité à faire dialoguer création contemporaine et esprit de village.

Proposer des programmations exigeantes sans s’adresser uniquement à un public déjà convaincu

Car le phénomène dépasse largement le cadre du village. Depuis plusieurs années, l’arrivée de nouveaux habitants en milieu rural s’accompagne d’une demande croissante de propositions culturelles. Loin de l’image de territoires condamnés à regarder vers les métropoles, certaines de ces communes attirent désormais des artistes et des auteurs de premier plan. D’ailleurs, beaucoup privilégient désormais des événements à taille humaine, où la rencontre avec le public est plus directe et conviviale. « Que ça soit chaleureux, familial, accessible. Les invités ont envie de venir parce que ça les change des gros festivals un peu informels. »

En s’appuyant sur la structure existante, l’équipe renouvelée a progressivement enrichi la programmation à l’année sans rompre avec l’esprit des lieux. À Caramany, on peut ainsi assister un week-end à la projection d’un film expérimental de Stéphane Charpentier, puis participer au nettoyage collectif du lac le suivant. « C’est ce mélange des genres qui nous a permis de gagner la confiance des habitants », résume l’organisatrice. Avec environ un événement par mois, attirant entre une dizaine et deux cents personnes venues principalement des vallées de l’Agly et de la Têt, le Pari du Lac bénéficie dorénavant d’une solide réputation. Et le rendez-vous phare est désormais le festival Que nos joies demeurent.

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