Pyrénées-Orientales : L’électricité en circuit court à le vent en poupe

Article mis à jour le 26 mars 2024 à 10:37

Le fournisseur alternatif d’électricité Enercoop s’associe avec plusieurs collectifs locaux de citoyens producteurs d’électricité. L’objectif ? Permettre à 444 foyers de valoriser les énergies renouvelables made in Pyrénées-Orientales.

Soutenir une électricité made in Pays catalan ? C’est désormais possible avec le nouveau rapprochement d’Enercoop, fournisseur alternatif d’électricité renouvelable, et plusieurs coopératives citoyennes locales. Près de 444 contrats d’électricité provenant de ces collectifs de producteurs sont ouverts dans les Pyrénées-Orientales. Sans que cela ne coûte plus cher au client, selon Claire Manfredi d’Enercoop à nos confrères de France Bleu Roussillon : « On ne coûte pas plus cher que les autres fournisseurs d’électricité, on a un tarif qui a une durabilité. La crise énergétique a mis en danger les citoyens sur volatilité des prix.»

« Avec Enercoop, on replace la production et la vente d’électricité en circuit-court »

La coopérative CatENR fait partie, avec Conflent Energie et la Ferme d’Escoums, des producteurs locaux qui vendent leur électricité à Enercoop. « Les sociétaires ont la possibilité de financer un projet administrativement connecté à une installation photovoltaïque », explique Bertrand Rodriguez, directeur général de CatENR. Le choix d’Enercoop comme fournisseur d’électricité fait sens pour cette coopérative qui fête ses dix ans cette année. « Beaucoup de fournisseurs d’électricité verte ne le sont pas vraiment, ils achètent sur des marchés des certificats de garantie d’origine. Avec Enercoop, on replace la production et la vente d’électricité en circuit-court. On reste dans une logique de rapprochement entre les fournisseurs et les consommateurs.»

Claire Manfredi affirme ainsi vouloir « mettre en évidence l’écosystème qui crée de la valeur sociale sur le territoire ». Dans l’ex-Languedoc-Roussillon, Enercoop s’approvisionne auprès de 44 producteurs d’énergie verte notamment à Pia, Llupia, Saint-André ou encore Prats-de-Mollo. Le réseau compte une vingtaine d’installations solaires, un petit éolien, un hydraulique et environ 1000 clients dans les Pyrénées-Orientales.

Accélérer la production énergétique dans les Pyrénées-Orientales

CatENR compte aussi sur l’effet boule de neige : donner envie aux consommateurs sensibilisés aux enjeux de l’énergie renouvelable de la promouvoir auprès de leurs proches. Avec l’ambition à terme de pouvoir rendre accessible une électricité verte à tout le monde. C’est aussi l’enjeu pour Enercoop, selon Claire Manfredi : « L’idée de ces collectifs citoyens va être de faire de la sensibilisation assez directe avec les habitants et les générations à venir.» Car la limite de cette opération réside pour l’instant dans le nombre limité de contrats ouverts dans les Pyrénées-Orientales.

Mais Bertrand Rodriguez reste optimiste, « si on veut augmenter le nombre d’abonnés, il faut développer les projets et les outils de production. Plus les gens seront conscients des enjeux de la production d’énergie verte, plus ils pourront en être acteurs, et plus on pourra accélérer la production énergétique dans le département. »



Promouvoir une énergie renouvelable et locale

L’opération vise aussi à mobiliser sur le sujet de la précarité énergétique. En effet, la moitié de l’argent généré par chaque souscription de contrat sera reversée aux fonds Energie Solidaire, qui lutte contre la précarité énergétique en Occitanie. L’autre moitié servira à financer des actions de sensibilisation pour promouvoir une énergie renouvelable et locale.

Au total, jusqu’à 17 760 € de dons pourront être générés via cette proposition d’électricité locale. Enercoop souhaite en faire un outil de solidarité et de promotion des énergies renouvelables dans les Pyrénées- Orientales.