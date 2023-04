CatEnR : une coopérative catalane pour une énergie locale et renouvelable

D’abord ceux qui le souhaitent peuvent participer à hauteur de 100€ minimum (la valeur d’une part sociale au sein de la coopérative) lors des campagnes de financement ouvertes pour chaque chantier. Mais un sociétaire peut aussi ouvrir un compte courant au sein de CatEnR, et obtenir ainsi un retour sur investissement allant jusqu’à 3,5% bruts par an. Une épargne verte qui vous est ensuite rendue au bout de plusieurs années, avec les intérêts. Bertrand Rodriguez précise: « Il y a ceux qui ciblent leur argent vers un projet, d’autres qui le font pour des causes environnementales locales, ou pour s’impliquer.

Ensuite la coopérative mène les consultations et études nécessaires pour obtenir les autorisations, et devient le maître d’ouvrage. Elle choisit les entreprises de construction, implantées autant que possible sur le territoire, et coordonne le chantier jusqu’au bout. Ce modèle permet aux habitants de se saisir du sujet de la transition énergétique et d’agir à leur échelle.

La coopérative verse un loyer aux bénéficiaires du projet pour l’espace occupé par les panneaux solaires. Ces derniers peuvent devenir sociétaires et contribuer, mais il n’y a aucune obligation. « Nous, on a un rendement financier, et tout ce qu’il y a au-dessus on le verse aux propriétaires », précise Bertrand. CatEnR a aussi fait le choix de ne pas faire de bénéfices. « Nos résultats sont placés en réserve au service de l’utilité sociale ».