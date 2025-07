Pyrénées-Orientales : Les autorités se félicitent de « résultats exceptionnels » contre le trafic de tabac

Article mis à jour le 28 juillet 2025 à 17:07

Une mobilisation inédite des services de l’État, du 4 au 11 juin 2025, a permis d’intensifier la lutte contre les trafics illicites de tabac dans les Pyrénées-Orientales. L’opération COLBERT III a mobilisé plus de 350 agents dans le département et débouché sur de multiples saisies. Retour sur une semaine d’intensification des contrôles. Photo © Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Ce 28 juillet, les services de la préfecture publient le bilan de cette mobilisation interministérielle inédite.

Une opération d’ampleur nationale avec un fort ancrage local

À Perpignan comme ailleurs dans les Pyrénées-Orientales, l’opération coordonnée des services de l’État a mobilisé 314 douaniers, 11 policiers, 17 gendarmes, ainsi que 13 agents de la Police municipale et de la Direction générale des Finances publiques. Pour soutenir l’effort, cinq équipes mobiles, trois brigades canines et sept motards ont été déployés.

Objectif : renforcer les contrôles sur les axes de fraude les plus courants – vente de rue, commerces, axes routiers, fret postal – afin de mieux enrayer les circuits illégaux. Ces actions s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à protéger la santé publique et lutter contre les pertes fiscales.

Parmi les points sensibles, les commerces de proximité ont fait l’objet de 14 contrôles dans le cadre du CODAF (Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude). Résultat : 7,6 kg de tabac saisis, 60 canettes d’alcool, 215 canettes de bière et 14 puffs retirés de la vente, mais surtout trois propositions de fermeture administrative. Ces contrôles ont aussi mis au jour des irrégularités dans la tenue des carnets de revente de tabac, document pourtant obligatoire pour tout revendeur agréé. Une manière pour les autorités de resserrer l’étau autour de pratiques dissimulées sous couvert de légalité.

Réseau routier et frontières : 7,8 kg de tabac et 21 335 euros saisis

Les Pyrénées-Orientales, frontalier de l’Espagne et de l’Andorre, constitue un point de passage stratégique. Durant trois heures de contrôles ciblés aux frontières, les forces de l’ordre ont intercepté 7,8 kg de tabac et saisi plus de 21 000 euros en espèces, suspectés d’être liés à des opérations de blanchiment. Deux véhicules ont été retenus, et une personne placée en garde à vue.

Autre canal surveillé : le fret postal. Dans les centres de tri, 36 colis ont été inspectés. Trois contenants dissimulaient 3,8 kg de tabac, preuve que les trafiquants s’adaptent aux contrôles physiques en investissant les voies logistiques. Des saisies qui confirment la diversification des canaux de distribution illicites.

Les services de l’État se félicitent de ces « résultats remarquables » qui s’inscrivent dans le bilan national inédit de l’opération COLBERT III : 33 842 contrôles, 3 046 infractions constatées, 25,8 tonnes de tabac saisies en France, 11,7 tonnes à l’étranger, 157 interpellations et 108 fermetures administratives de commerces.

