Pyrénées-Orientales, Pays Catalan… les habitants devront attendre pour voter

Article mis à jour le 13 janvier 2025 à 16:49

C’est désormais une tradition, lors des vœux à la presse, Hermeline Malherbe, la présidente du conseil départemental revient sur cette promesse faite lors de la campagne départementale de 2021.

L’année 2025, sera-t-elle celle qui verra l’ouverture de la concertation autour du futur nom des Pyrénées-Orientales ? Rien n’est moins sûr.

La concertation autour du nom des Pyrénées-Orientales contrariée par la dissolution

En janvier 2023, la présidente avait annoncé qu’une concertation des habitants serait lancée avant la fin d’année. Lors des vœux de 2024, la socialiste dévoilait que l’année qui s’ouvrait serait celle de l’ouverture de la consultation. Et dans les faits, de mai à juin 2024, le Département avait rencontré plusieurs universitaires, des responsables d’associations culturelles de la langue, l’Office public de la langue catalane, les chambres consulaires et patronales. L’idée était de consulter la population entre septembre et décembre 2024 sur les propositions issues des réunions avec les acteurs, mais selon Hermeline Malherbe, le processus a dû être mis entre parenthèses.

« La dissolution de l’Assemblée nationale a coupé court à ce travail, en tout cas l’a interrompu quelque temps. L’instabilité gouvernementale qui a suivi ne nous a pas permis de le poursuivre de façon immédiate. » Mais la présidente du Département insiste : « Je tiens à rappeler haut et fort que nous ne l’abandonnerons pas. »

Le nom des Pyrénées-Orientales en débat dans une concertation citoyenne plus large

Depuis 2019 et la tentative de création d’une marque de territoire, Pyrénées-Méditerranée en Pays Catalan, le département se cherche une identité. Lors des élections départementales de 2021, Nicolas Garcia, conseiller Départemental et maire d’Elne avait dévoilé l’engagement d’une concertation pour aller vers un «Pays catalan». Mais depuis cette date, le vœu semble pieux et tarde à se concrétiser. L’idée même de la dénomination Pays Catalan avait émergée d’Imagine les Pyrénées-Orientales, la consultation menée par le département lors de la précédente mandature.

« Nous allons intégrer la question du nom dans le dialogue citoyen que nous allons lancer concernant l’avenir des Pyrénées-Orientales. Cela intégrera les solutions par rapport à « labo PO » et tout un travail autour des adaptations au changement climatique. »

En clair, la majorité départementale a décidé d’inclure le changement de dénomination du territoire dans une consultation plus large. Initiative dont les contours et le calendrier restent à définir. Pour les éléments concrets, il faudra attendre puisque l’exécutif départemental doit lancer ce travail avec un bureau d’étude spécialisé dans le dialogue citoyen, précise Hermeline Malherbe.