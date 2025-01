L’année 2024 se termine par une nouvelle hausse des demandeurs d’emploi dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 27 janvier 2025 à 13:49

Au quatrième trimestre 2024, les Pyrénées-Orientales enregistrent une nouvelle hausse marquée du nombre de demandeurs d’emploi.

Avec une augmentation de 3,1 % pour la catégorie A et de 2,5 % pour les catégories A, B et C, le département se démarque par une augmentation globale plus prononcée que dans le reste de l’Occitanie et de la France.

Une progression des demandeurs d’emploi dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département des Pyrénées-Orientales, le quatrième trimestre 2024 a été marqué par une nouvelle hausse du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail. Selon les données publiées ce jour, le département compte 33 320 inscrits en catégorie A (demandeurs d’emploi sans activité), une progression de 3,1 % par rapport au trimestre précédent et de 3,7 % sur un an​.

En élargissant l’analyse aux catégories A, B et C, incluant ceux ayant une activité réduite, le chiffre grimpe à 55 300 personnes, soit une hausse trimestrielle de 2,5 %. Cet accroissement du taux touche toutes les tranches d’âge ; mais plus particulièrement les jeunes actifs de moins de 25 ans, avec une progression de 5,7 % sur le trimestre.

Les femmes et les hommes sont différemment concernés par cette augmentation. Si le nombre de demandeurs d’emploi masculins en catégorie A augmente de 3,5 %, celui des femmes progresse de 1,8 %. Une disparité également visible chez les inscrits en activité réduite, où les hommes affichent une hausse plus prononcée​.

Chômage en Occitanie : une tendance similaire, mais plus modérée

La région Occitanie suit également cette tendance avec une augmentation de 3,9 % du nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A), un taux plus élevé que dans les Pyrénées-Orientales. À l’inverse, en considérant les catégories A, B et C (561 120 inscrits), la hausse régionale est de 2,0 % par rapport au trimestre précédent​, en deçà des 2,5% constatés des Pyrénées-Orientales.

Dans les départements voisins, comme l’Aude et l’Hérault, les hausses trimestrielles (catégories A, B, C) oscillent entre 2,1 % et 2,2 %.

Le département des Pyrénées-Orientales reste l’un des plus touchés d’Occitanie, avec un taux de chômage de 12 %, bien au-dessus de la moyenne régionale (8,7 %) et nationale (7,3 %)​.

Une augmentation modérée mais persistante en France du nombre de chômeurs

À l’échelle nationale, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail en catégorie A a augmenté de 4,0 % au quatrième trimestre 2024, atteignant 2,93 millions de personnes. Les catégories A, B et C regroupent quant à elles 5,21 millions de demandeurs d’emploi, soit une hausse de 1,8 % sur le trimestre​.

À l’échelle nationale, les jeunes connaissent également une hausse importante, avec +8,5 % en catégorie A sur le trimestre. Les chômeurs de longue durée continuent de représenter une part notable des inscrits, avec une ancienneté moyenne de 619 jours pour les catégories A, B et C.