Article mis à jour le 28 octobre 2024 à 10:43

Ce 25 octobre 2024, France Travail, ex Pôle emploi, a publié l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi au 3e trimestre 2024. Dans les Pyrénées-Orientales, les chômeurs sont toujours plus nombreux, avec une hausse de 2,1% par rapport au trimestre précédent, et de 1,6 % sur un an. Dans la région Occitanie, mais aussi dans l’ensemble du pays, le nombre de personnes en recherche d’emploi suit la même tendance haussière.

Pour rappel, en septembre l’Insee* dévoilait le taux de chômage pour le 2e trimestre 2024. Si le taux de chômage régional est de 8,7%, les Pyrénées-Orientales affichent un taux endémique de 12%, le plus élevé de France métropolitaine, 5 points de plus que le taux national de 7,3%.

Dans les Pyrénées-Orientales, une hausse plus marquée qu’en Occitanie

Le département a vu le nombre de demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A) augmenter de 2,1 % par rapport au deuxième trimestre, portant leur effectif à 32 330 personnes. Une augmentation qui reflète une reprise partielle mais fragile de l’emploi, notamment dans le secteur des services. Cette hausse trimestrielle est plus marquée que celle de l’ensemble de la région Occitanie, où l’on note une progression de 1,3 %​.

À la fin du 3e trimestre, dans les Pyrénées-Orientales, 53 940 personnes inscrites à France Travail dans les catégories A, B et tenues de rechercher un emploi. Ces chiffres illustrent une instabilité dans les formes d’emploi précaires, où une proportion notable de la population alterne entre périodes d’emploi et d’inactivité partielle.

Les jeunes actifs, notamment ceux de moins de 25 ans, continuent de composer un segment vulnérable. Le nombre de demandeurs d’emploi dans cette tranche d’âge a augmenté de 0,7 % en un trimestre, marquant une hausse annuelle de 5,3 %. Si les initiatives en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes peinent encore à produire des résultats tangibles, cette tendance est partagée au niveau régional, avec une progression de 3,2 % sur un an en Occitanie​.

Si le nombre de demandeurs d’emploi hommes dans la catégorie A a augmenté de 3,2 % sur un an, celui des femmes reste stable, avec une faible variation de -0,1 %.

Chômage de longue durée et marché de l’emploi instable dans les Pyrénées-Orientales

La part des demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus reste importante, représentant 45,2 % des effectifs des catégories A, B et C dans les Pyrénées-Orientales. Bien que ce chiffre soit en baisse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent, il augmente de 0,4 point sur un an, signe d’un problème persistant de réinsertion durable. Le groupe des demandeurs d’emploi de longue durée inclut majoritairement des travailleurs âgés de plus de 50 ans, dont les chances de retour à l’emploi demeurent faibles malgré une légère progression de leur nombre au troisième trimestre​.

Les entrées et sorties des listes de demandeurs d’emploi témoignent également d’une dynamique contrastée. En Occitanie, le nombre moyen d’entrées au troisième trimestre 2024 a chuté de 4,5 % par rapport au trimestre précédent, reflet d’une baisse des embauches dans des secteurs saisonniers ou temporaires, tandis que les sorties pour reprise d’emploi sont en recul de 9,3 %. Ce déséquilibre traduit une difficulté pour les demandeurs d’emploi à maintenir une activité continue, en dépit d’opportunités ponctuelles.

La quasi totalité des départements d’Occitanie affichent plus de chômeurs

Dans la Région, hormis la Lozère et le Lot, le nombre de demandeurs d’emploi augmente dans l’ensemble des départements de la Région. Avec une hausse allant de +0,4% à 3,6% pour le Gers. Sur une année, la situation est plus contrastée, avec des départements avec des demandeurs d’emploi qui sont sortis de France Travail, dans plus de la moitié des départements d’Occitanie. Au niveau national, la situation de l’emploi est quasi stable sur le 3e trimestre, comme sur l’année.

*Si France Travail publie tous les trimestres, le nombre de chômeurs inscrits dans ses registres, l’Insee dévoile avec un trimestre de décalage, le taux de chômage au sens du Bureau International du travail.