L’Occitanie est une terre de festivals reconnus au niveau national et international. Après une programmation 2024 chamboulée par les Jeux Olympiques et Paralympiques, les premiers noms des artistes qui viendront se produire en 2025 dans les Pyrénées-Orientales sont déjà connus. À vos agendas !

Début de programmation sur les pistes de ski des Angles

En 2025, les bonnes habitudes perdurent. Le premier festival des Pyrénées-Orientales reste Garosnow et se tiendra dans la station des Angles du 10 au 12 janvier. Pour ce festival dédié aux fans de glisse et de musique, l’ambiance sera confiée à plusieurs DJs dont Mosimann, O.B.F, Popof ou encore Molecule.

Dans les Pyrénées-Orientales, les festivals multiculturels du printemps 2025

En plus de son évènement estival, le festival Jazz en Tech, qui propose désormais une nouvelle formule avec des thématiques à chaque saison, sera axé sur « Le Jazz & l’éco-responsabilité » pour son édition de fin d’hiver, en mars 2025.

Les Ânes Têtus, le festival festif et familial à l’identité catalane se déroule au lac du Moulin au Soler. Cette année le festival n’aura pas lieu durant le week-end de Pentecôte mais le 23 et 24 mai 2025. De nombreuses animations à destination des petits et des grands seront à découvrir. Le DJ Joachim Garraud sera la tête d’affiche du 23 mai. La billetterie est déjà ouverte.

Le Bacchus Festival s’installera pour une troisième fois dans le parc de Valmy à Argelès-sur-Mer. Ce festival défini comme « 100% épicurien et 100% circuit court » se tiendra du 5 au 7 juin 2025. Michel Polnareff, Cali, Pierre Garnier, Pascal Obispo, MC Solaar et Sinclair sont attendus, sans oublier la fanfare Aïoli Beach qui sera présente durant les 3 jours du festival.

Depuis 1998, le festival de musique Ida y Vuelta prend place à la Casa musicale de Perpignan au mois de juin. La programmation 2025 se voudra tout aussi éclectique qu’à l’accoutumée. La force de ce festival entièrement gratuit ? Sa célèbre soirée hip-hop Block Party et sa mise à l’honneur les artistes locaux.

Jazz en Tech reviendra avec son édition du printemps en mai/juin, du thème « Jazz & Diversité culturelle – Migrations & racismes, discriminations & haines ».

Le festival Confrontation, mêlant histoire et cinéma, organisé par l’Institut Jean Vigo de Perpignan reviendra pour une 60e édition en 2025.

Un été riche en festivals de musique dans les Pyrénées-Orientales

Les Déferlantes enflammeront Le Barcarès du 26 au 29 juin 2025. Les billets sont déjà réservables pour aller voir Camila Cabello, DJ Snake, BigFlo & Oli, Julien Doré, Clara Luciani, Hoshi ou encore Philipe Katerine et bien d’autres.

Le village de Planèzes accueillera encore une fois le festival de musique classique, Les Musicales de l’Agly, en 2025. A l’heure de l’écriture de cet article, les dates exactes ne sont pas encore connues.

Pour son 75e anniversaire, le festival Pablo Casals enchantera Prades du 28 juillet au 8 août 2025. Le recrutement des jeunes talents est ouvert depuis début décembre. En 2025, l’Orchestre de Chambre créé par Pierre Bleuse en 2021 sera à nouveau à l’honneur.

La 5e édition du Petit festival de la Côte Vermeille a été confirmée en fin d’année 2024. Le thème choisi reste un mystère, de même que les dates. A suivre !

Photojournalisme, Heavy Metal, Jazz… Un automne bigarré

Impossible de ne pas citer Visa pour l’image dans cet article. Le plus grand festival international de photojournalisme s’installera pour à Perpignan sa 37e édition du 30 août au 14 septembre 2025.

Le Pyrenean Warriors Open Air, le festival de heavy metal, destiné aux passionnés de heavy ainsi qu’aux curieux souhaitant découvrir ce genre musical reviendra pour une 9e édition à Toreilles le 13 septembre 2025.

La prochaine édition du festival Pellicu-live a été confirmée par les organisateurs mais aucune date n’a pour l’instant été communiquée. C’est également le cas du festival de Collioure qui fêtera sa 4e édition en 2025.

La 35e édition du festival Jazzèbre est confirmée pour l’automne 2025 mais le nom des artistes qui viendront dans le département des Pyrénées-Orientales pour cet événement reste encore un mystère.

Les festivals en attente de confirmation…

La 9e édition du festival Voix de femmes est à confirmer, tout comme une 4e édition du festival Coq’n Roll. Ce dernier se tient à Pollestres et met le rock’n’roll à l’honneur.

Le Music Sun & Sea qui fait vibrer la commune de Canet-en-Roussillon devrait de nouveau proposer des concerts gratuit durant l’été 2025.

Le festival Jours de Théâtre qui avait célébré sa 16e édition en 2024 devrait animer la commune d’Estagel cette année.