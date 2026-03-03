« Ça a toujours été treiziste ici » : Estagel fait vivre le rugby à XIII dans les Pyrénées-Orientales

Bastion du rugby à XIII, les Pyrénées-Orientales sont le département qui compte le plus de licenciés en France. Le sport se structure dans une poignée de clubs catalans et occitans. Parmi eux, Estagel XIII dans la vallée de l’Agly. Reportage sur le terrain, crampons aux pieds.

À Estagel, le rugby se joue à 13 depuis 90 ans. L’école de rugby fête son anniversaire cette année avec une soixantaine de licenciés. « Quand on a repris le club il y a 12 ans, ils étaient 18 », se réjouit Francis Gomez, président d’Estagel XIII. Après 30 ans de rugby, il est devenu éducateur puis a pris la présidence du club. « Je voulais rendre ce que le rugby m’a donné. » À ses côtés : Céline Magala, secrétaire générale. Pour elles comme pour certains des éducateurs, c’est l’inscription de son fils au club qui la conduite à s’engager.

Un club qui se pense comme un lieu de vie local

« On fait vivre le club en dehors des entraînements. » Goûter, événements, voyages, ferias, c’est tout un quotidien qui se construit autour d’eux. En ce mercredi de février, les enfants engloutissent une crêpe avant de filer sur le terrain, maillot vert sur le dos. Au bord de la ligne de touche, les familles poussent des cris d’encouragements. L’entraînement a des airs de rendez-vous convivial où l’on échange les nouvelles de la semaine.

Pour les plus petits d’entre eux, Pierre-Marie prend l’entraînement en main. Après un échauffement, les enfants se jettent sur des coussins. « Pour eux, c’est surtout des ateliers de motricité, explique l’éducateur. On les prépare au contact avec le ballon, au fait de faire la passe et au contact avec les camarades au moment du plaquage. »

Une initiation qui ressemble à celle du rugby à XV, mais à mesure que le niveau augmente, les spécificités du XIII apparaissent. Notamment avec la règle du tenu. « Une fois le joueur plaqué, il garde le ballon et le remet en jeu avec un geste technique. Il le pose au sol, le fait rouler avec sa main puis son pied pour le rendre à son camarade. Celui-ci fait vivre le ballon jusqu’au plaquage suivant. Au bout de cinq tenus, le ballon est rendu à l’adversaire. C’est le tenu de transition », détaille Pierre-Marie.

Les Pyrénées-Orientales, véritable locomotive du rugby à XIII en France

Moins répandu que son cousin à XV, en France, le rugby à XIII se concentre en Occitanie. La région rassemble 58 % des licences délivrées en France, selon une étude de l’INSEE datant de 2024. Et les Pyrénées-Orientales s’érigent en tête de classement avec 1700 licences.

« Ça a toujours été treiziste ici, clame Francis Gomez. Le pays catalan, comme le pays audois, est ancré avec le rugby à XIII. » Le sport a malgré tout perdu de la vitesse. « Avant, il y avait des équipes à Bordeaux, Paris… Mais dans les années 70-75, ça a un peu périclité. Le rugby à XV a pris le dessus. C’est donc resté assez régional. »

Estagel structure le rugby à XIII dans la vallée de l’Agly. Avec un bémol pour le président : « On a du mal à trouver des éducateurs. » Huit bénévoles à ce poste aujourd’hui, il aimerait voir de nouveaux volontaires se présenter. Pierre-Marie le reconnaît : « c’est beaucoup d’engagement. Il y a une question de fidélité vis-à-vis des enfants. Ça oblige, mais concrètement, c’est une heure et demie le mercredi et de temps en temps une journée le week-end. »

Rien qui n’ébranle leur volonté de former de nouveaux joueurs et joueuses de rugby à XIII. Le club d’Estagel se positionne au niveau local comme l’un des lieux de repères pour les équipes professionnelles. Dès les années 90, Francis Gomez lui-même jouait en XIII Catalan avec Henri Berga. Plus tard Serge Cournède et François Torres ont rejoint le club de Saint-Estève, jusqu’à aujourd’hui, Mathis Dumont, qui a rejoint les rangs d’Albi XIII cet été.

